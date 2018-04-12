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بنـــوك
القروض غير المنتظمة تتراجع لأدنى مستوى
الخميس 12 أبريل 2018 02:17 م
البنك المركزى 1
أخر الأخبار
البنك المركزى 1
سيد بدر
تراجع حجم القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي لأدنى مستوى على الإطلاق مستحوذة على 4.9% من إجمالي المحفظة الائتمانية بنهاية العام الماضي مقابل 5.3% بنهاية سبتمبر 2017 ونحو 6% بنهاية ديسمبر 2016.
وأعلن البنك المركزى تراجع الديون غير المنتظمة بنهاية العام الماضي مسجلة 4.9% وقيمتها نحو 71.705 مليار جنيه من إجمالي محفظة القروض التي تسجل 1.461 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى.
وتبعًا للنشرة الشهرية للبنك المركزي فقد بلغت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة نحو 98.7%، وتراجع إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.5% لتصل إلى 63.2% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء.
القطاع المصرفي
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