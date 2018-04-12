المطابع الأميرية توقع بروتوكولى تعاون لإنتاج أحبار مؤمنة

م.عماد فوزى: إنتاج الاحبار المؤمنة محلياً يحقق استراتيجية وزارة التجارة لترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية



محمد ريحان



في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لترشيد الاستيراد والاعتماد علي الصناعة المحلية، وقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية بروتوكولي تعاون الاول مع شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ويستهدف إنتاج الاحبار المستخدمة في الطباعة المؤمنة والثاني مع المركز الدولي للدراسات التدريبية ويستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطباعة والتسويق.



وقع البروتكولين المهندس عماد فوزي رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية وعن شركة البويات والصناعات الكيماوية المهندس محي الدين عبد الرازق رئيس مجلس ادارة الشركة وعن المركز الدولي للدراسات التدريبية الدكتور وائل مصطفي المدير التنفيذي للمركز



وأوضح عماد فوزى أنه بموجب البروتوكول الأول ستقوم شركة باكين بتصنيع احبار خاصة ومتطورة بخامات مصرية بنسبة 80% وباستخدام أسلوب الهندسة العكسية، لافتاً الى ان انتاج هذه الاحبار لأول مرة في مصر سيسهم في تخفيض معدلات استيرادها وهو التوجه الذى تستهدفه استراتيجية وزارة التجارة والصناعة باحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة خاصة في ظل توافر الإمكانات التصنيعية الكبيرة بالمصانع المصرية والتي ستتيح هذه الاحبار بأسعار منافسة حيث يصل سعرها محلياً لحوالى 60% فقط من السعر العالمى.



ولفت الى أن هيئة المطابع ستتولى استخدام هذه الاحبار في مطبوعاتها الى جانب المساهمة في تسويق باقى الإنتاج سواء في السوق المحلى او تصديرها، مشيراً الى ان هذه النوعية من الاحبار شديدة التخصص وتستخدمها جهات عديدة بالدولة ولها استخدامات كثيرة فى الاغراض الامنية والاوراق البنكية وسندات الخزانة والمستندات الحكومية الى جانب التجارية أيضاً.



وحول البروتوكول الثانى الموقع بين هيئة المطابع الاميرية والمركز الدولى للدراسات التدريبية أوضح فوزى أن البروتوكول يستهدف قيام الهيئة بطباعة جميع مطبوعات المركز وقيام المركز بتقديم الدعم التسويقى للهيئة فى إطار التعاون التنفيذى والبحثى فى المجالات الهندسية والإدارية والاقتصادية، وذلك من خلال مشاركة الهيئة فى كل المحاضرات والندوات والمؤتمرات وورش العمل التي ينظمها وقيامه أيضاً بتسويق برامج الهيئة فيما يخص فنون وتكنولوجيات الطباعة.