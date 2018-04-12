EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
المطابع الأميرية توقع بروتوكولى تعاون لإنتاج أحبار مؤمنة
الخميس 12 أبريل 2018 01:50 م
المطابع الأميرية توقع بروتوكولى تعاون لإنتاج أحبار مؤمنة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
المطابع الأميرية : جار الإعداد لمؤتمر موسع حول مستقبل الطباعة الرقمية
المطابع الأميرية توقع بروتوكولى تعاون لإنتاج أحبار مؤمنة
م.عماد فوزى: إنتاج الاحبار المؤمنة محلياً يحقق استراتيجية وزارة التجارة لترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية
محمد ريحان
في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لترشيد الاستيراد والاعتماد علي الصناعة المحلية، وقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية بروتوكولي تعاون الاول مع شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) ويستهدف إنتاج الاحبار المستخدمة في الطباعة المؤمنة والثاني مع المركز الدولي للدراسات التدريبية ويستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطباعة والتسويق.
وقع البروتكولين المهندس عماد فوزي رئيس الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية وعن شركة البويات والصناعات الكيماوية المهندس محي الدين عبد الرازق رئيس مجلس ادارة الشركة وعن المركز الدولي للدراسات التدريبية الدكتور وائل مصطفي المدير التنفيذي للمركز
وأوضح عماد فوزى أنه بموجب البروتوكول الأول ستقوم شركة باكين بتصنيع احبار خاصة ومتطورة بخامات مصرية بنسبة 80% وباستخدام أسلوب الهندسة العكسية، لافتاً الى ان انتاج هذه الاحبار لأول مرة في مصر سيسهم في تخفيض معدلات استيرادها وهو التوجه الذى تستهدفه استراتيجية وزارة التجارة والصناعة باحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة خاصة في ظل توافر الإمكانات التصنيعية الكبيرة بالمصانع المصرية والتي ستتيح هذه الاحبار بأسعار منافسة حيث يصل سعرها محلياً لحوالى 60% فقط من السعر العالمى.
ولفت الى أن هيئة المطابع ستتولى استخدام هذه الاحبار في مطبوعاتها الى جانب المساهمة في تسويق باقى الإنتاج سواء في السوق المحلى او تصديرها، مشيراً الى ان هذه النوعية من الاحبار شديدة التخصص وتستخدمها جهات عديدة بالدولة ولها استخدامات كثيرة فى الاغراض الامنية والاوراق البنكية وسندات الخزانة والمستندات الحكومية الى جانب التجارية أيضاً.
وحول البروتوكول الثانى الموقع بين هيئة المطابع الاميرية والمركز الدولى للدراسات التدريبية أوضح فوزى أن البروتوكول يستهدف قيام الهيئة بطباعة جميع مطبوعات المركز وقيام المركز بتقديم الدعم التسويقى للهيئة فى إطار التعاون التنفيذى والبحثى فى المجالات الهندسية والإدارية والاقتصادية، وذلك من خلال مشاركة الهيئة فى كل المحاضرات والندوات والمؤتمرات وورش العمل التي ينظمها وقيامه أيضاً بتسويق برامج الهيئة فيما يخص فنون وتكنولوجيات الطباعة.
وزارة الصناعة والتجارة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا