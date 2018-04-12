البنك التجاري الدولي ومصر للطيران يمنحان 39 عميلا تذكرتين مجانا

أعلن البنك التجاري الدولي- مصر (CIB) عن أحدث العروض الحصرية بالتعاون مع شركة مصر للطيران، حيث يتمكن كافة حاملي بطاقات CIB-Egyptiar Mileseverywhere الائتمانية الحاليين والمتقدمين الجدد من الاشتراك في سحب خاص حتى منتصف شهر مايو القادم للفوز بتذكرتي سفر لأي وجهة دولية من خلال شبكة مصر للطيران.





ولأول مرة، تمنح تلك المسابقة فرصة الدخول في السحب للمتقدمين حديثًا لبطاقات CIB Mileseverywhere ماستر كارد بلاتينيوم وتيتانيوم الائتمانية وكذلك حاملي البطاقات الحاليين والسفر إلى بلد من اختيارهم من خلال الفوز بواحدة من 39 زوجًا من تذاكر الطيران الدولية.



يتم اختيار ثلاث فائزين أسبوعيًا حيث يحصل كل منهم على تذكرتين سفر لأي وجهة من اختيارهم عبر شبكة مصر للطيران في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.



لا تتوقف الجوائز المميزة لهذا العرض الحصري عند ذلك الحد، بل يقدم البنك التجاري الدولي-مصر أيضًا جائزة كبرى في نهاية مدة العرض حيث سيتم اختيار الثلاثة عملاء الأكثر انفاقًا باستخدام بطاقاتCIB-Egyptair Mileseverywhere الائتمانية الخاصة ومنح كل منهم تذكرتي طيران على درجة رجال الأعمال إلى وجهة من اختيارهم.

ولأول مرة، تمنح تلك المسابقة فرصة الدخول في السحب للمتقدمين حديثًا لبطاقات CIB Mileseverywhere ماستر كارد بلاتينيوم وتيتانيوم الائتمانية وكذلك حاملي البطاقات الحاليين والسفر إلى بلد من اختيارهم من خلال الفوز بواحدة من 39 زوجًا من تذاكر الطيران الدولية.يتم اختيار ثلاث فائزين أسبوعيًا حيث يحصل كل منهم على تذكرتين سفر لأي وجهة من اختيارهم عبر شبكة مصر للطيران في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.لا تتوقف الجوائز المميزة لهذا العرض الحصري عند ذلك الحد، بل يقدم البنك التجاري الدولي-مصر أيضًا جائزة كبرى في نهاية مدة العرض حيث سيتم اختيار الثلاثة عملاء الأكثر انفاقًا باستخدام بطاقاتCIB-Egyptair Mileseverywhere الائتمانية الخاصة ومنح كل منهم تذكرتي طيران على درجة رجال الأعمال إلى وجهة من اختيارهم.

