EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
البنك التجاري الدولي ومصر للطيران يمنحان 39 عميلا تذكرتين مجانا
الخميس 12 أبريل 2018 01:35 م
البنك التجارى الدولى
أخر الأخبار
البنك التجارى الدولى
أعلن البنك التجاري الدولي- مصر (CIB) عن أحدث العروض الحصرية بالتعاون مع شركة مصر للطيران، حيث يتمكن كافة حاملي بطاقات CIB-Egyptiar Mileseverywhere الائتمانية الحاليين والمتقدمين الجدد من الاشتراك في سحب خاص حتى منتصف شهر مايو القادم للفوز بتذكرتي سفر لأي وجهة دولية من خلال شبكة مصر للطيران.
ولأول مرة، تمنح تلك المسابقة فرصة الدخول في السحب للمتقدمين حديثًا لبطاقات CIB Mileseverywhere ماستر كارد بلاتينيوم وتيتانيوم الائتمانية وكذلك حاملي البطاقات الحاليين والسفر إلى بلد من اختيارهم من خلال الفوز بواحدة من 39 زوجًا من تذاكر الطيران الدولية.
يتم اختيار ثلاث فائزين أسبوعيًا حيث يحصل كل منهم على تذكرتين سفر لأي وجهة من اختيارهم عبر شبكة مصر للطيران في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
لا تتوقف الجوائز المميزة لهذا العرض الحصري عند ذلك الحد، بل يقدم البنك التجاري الدولي-مصر أيضًا جائزة كبرى في نهاية مدة العرض حيث سيتم اختيار الثلاثة عملاء الأكثر انفاقًا باستخدام بطاقاتCIB-Egyptair Mileseverywhere الائتمانية الخاصة ومنح كل منهم تذكرتي طيران على درجة رجال الأعمال إلى وجهة من اختيارهم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا