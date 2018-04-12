استقرار أسعار اللحوم.. والدواجن بـ30 جنيهًا

أحمد اللاهوني



استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس في السوق المحلية عند 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و32 للساسو و35 للبلدي، و45 للرومي، و40 للبط،





وتراوح طبق البيض بين 34 و36 جنيها،

كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضاني، و140 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البوري، و25 للبلطي، و50 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبري بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.



