القوات المسلحة تهنئ السيسى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس عبى الفناح السيسى لفوكسنيوز

بدور ابراهيم



بعث الفريق أول/ صدقي صبحي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للسيـد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس / عبد الفتاح السيسى بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1439هـ هذا نصها :



السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى



رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة



يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبـة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج تلك الليلة المباركة التي كرم الله سبحانه بها نبي الأمة محمداً صلوات الله عليه وسلامه بإسرائه من البيت الحرام إلي المسجد الأقصى ومعراجه إلي السماوات العلي , متمنيا لسيادتكم موفور الصحة وأن يعيد هذه الذكري المباركة علي الوطن وشعبه بكل الخير والبركات والأمن والاستقرار.





ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة , يؤكدون إيمانهم المطلق بالقيم السامية والمبادئ النبيلة التي تركها فينا نبي الأمة في الدفاع عن أرضنا وقدسيتها وسلامتها وحماية شعبها العظيم , وعقيدتهم بأن الدفاع عن أرض مصر وأمنها القومي واجبهم المقدس يحملون أمانته بكل الشرف والتضحية والفداء لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً بعطاء وتضحيات أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين يعتزون دوماً بانتمائهم للعسكرية المصرية العريقة.



أعاد الله هذه الذكري المباركة علي سيادتكم بكل البركات.



وكل عام و انتم بخير



كما بعث الفريق/ محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذة المناسبة .



هذا وقد أصدر الفريق أول / صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي .



كما أصدر الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة .



كما هنأ الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية والسيد وزير الأوقاف بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج .



..وتحتفل بذكرى الإسراء والمعراج 1439 هـ



أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والأنتاج الحربى أن الإحتفال بذكري الإسراء والمعراج يأتي تعظيما واجلالا واقتداءا بصاحب هذه الذكري العطرة محمد صلوات الله عليه وسلامه ، كم تأتي هذه الذكري لإدراك عظمة الخالق والتأسي بذكري الرسول الكريم الذي أرسي قيم العدل والحق والمساواه بين الناس ، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اللواء أ ح سعيد محمد عباس مساعد رئيس اركان حرب القوات المسلحة نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة خلال إحتفال القوات المسلحة بالذكري المباركة لليلة الإسراء والمعراج لعام 1439ه.



بدأت مراسم الأحتفال بتلاوة آيات من القران الكريم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي ، ثم القي الدكتور طارق عبدالحميد عبد الرؤوف مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الاوقاف محاضرة اكد فيها ان الأحتفال بهذه الذكري العطرة هو دعوة إلي العلم والمعرفة وتحقيق والإزدهار الكامل وإدراك عظمة الخالق ، وتأكيد علي إرساء النبي صلى الله عليه وسلم قيم المساواة والعدالة بين الناس دون تفرقه أو تمييز.



حضرالاحتفال عدد من قادة وضباط وافراد القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين والأزهر الشريف.