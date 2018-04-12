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اقتصاد وأسواق
الضرائب: طرح كراسة شروط ميكنة الإدارات على شركات عالمية
الخميس 12 أبريل 2018 12:29 م
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
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عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
كتبت مها أبوودن
قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه سيتم خلال أيام، طرح كراسة الشروط على الشركات الأجنبية لميكنة مصلحة الضرائب بالكامل وتفعيل سداد الضرائب إلكترونيا.
وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر الإعلان عن اكتمال الشبكة المالية الحكومية، أن حصيلة موسم ضرائب الأفراد ارتفعت 4% كما حققت الإقرارات المقدمة 11% ارتفاعا في الإقرارات المقدمة.
وقال سامي إن كبار المهن الحرة سددت 300 مليون جنيه ضرائب للمرة الأولى بعد إنشاء المركز الجديد الذي تم إنشاؤه هذا العام وهو ارتفاع كبير في الحصيلة منهم، مقابل 500 مليون سددها كل المهنيين العام المالي الماضي.
وأكد أن جهة سيادية تتولى حاليا تطوير مقار مصلحة الضرائب.
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