الحروب اﻹقليمية المحتملة تقلص مكاسب البورصة

الحرب فى سوريا

■ مدينة نصر يصعد %12 وسوديك %9

■ قيم التداول تسجل 3.5 مليار جنيه للمرة الأولى



أسماء السيد



نجحت البورصة المصرية فى الإغلاق على صعود، رغم تأثرها بأحداث ضرب سوريا، مرتفعة بنسبة %1.39 خلال جلسة الأربعاء، بعدما قلصت مكاسبها الصباحية، نتيجة المبيعات المحلية، التى ظهرت خلال النصف اﻷخير من الجلسة، ليسجل المؤشر الرئيسيegx30 مستوى 17943.9 نقطة، متراجعًا من قمة تاريخية جديدة عند 18082 نقطة.



ربط المحللون بين تراجعات البورصة فى النصف الثانى من الجلسة، بصدور تحذيرات مع بعض الدول بالانضمام ﻷمريكا فى ضرب «سوريا»، ما أثار نوعًا من القلق بين المتعاملن وخاصة المحليين، متوقعين أن تواصل المؤشرات تراجعاتها بجلسة اليوم الخميس، على أن تتعافى قريبًا.



تدرس الولايات المتحدة، وقوى غربية أخرى، من بينها بريطانيا، وروسيا، القيام بعمل عسكرى لمعاقبة الرئيس السورى بشار الأسد، على ما يعتقد أنه هجوم بغاز سام، السبت الماضى، على مدينة دوما الخاضعة للمعارضة.



وارتفعت قيم التداول لمستوى 3.6 مليار جنيه للمرة الأولى فى تاريخها، ومن إجمالى اﻷسهم المتداولة والبالغة 189، هيمن التراجع على أداء 89 سهمًا، وصعد 62، بينما لم يتغير أداء 38، وسجلت قيم التداول 988.255 مليار جنيه.



واتجهت تعاملات اﻷجانب، والعرب، للشراء بصافى مشتريات بلغت 70.6 و90.9 مليون جنيه على التوالى، مقابل اتجاه المصريين للبيع بصافى مبيعات سجلت 161.5 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على %44 من إجمالى التعاملات، مقابل %45 للأجانب و%11 للعرب.



بداية قال محمد اﻷعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أمان» لتداول اﻷوراق المالية، إن اﻷحداث الخارجية الخاصة بشن هجوم على سوريا، من الولايات المتحده فرضت سيطرتها على أداء مؤشرات البورصة، خلال الساعات اﻷخيرة من الجلسة ما ترتب عليه تقليص المكاسب الصباحية وظهور عمليات بيع على جميع اﻷسهم.



وأضاف، أن ظهور القوى البيعية، يعد اﻷساسى، وهو وصولها لقمة تاريخية جديدة منذ الإدراج، ما أنذر بحدوث جنى أرباح، لكن كان من المفترض أن يتم بوتيرة أقل، ولكن تخوفات حدوث حروب فى المنطقة العربية سرع حدة النزول.



وتوقع اﻷعصر أن تواصل البورصة تحركاتها المتراجعه بجلسة اليوم الخميس، آخر تحركات اﻷسبوع الجارى ليصل المؤشر الرئيسى إلى مستوى 17830 نقطة، وتماسك عند ذلك المستوى، ويتحرك السبعينى ليصل إلى 859 نقطة.



وعلى صعيد اﻷسهم رجح الأعصر، تحرك سهم «مدينة نصر للإسكان والتعمير» بين 14.10-13.50 جنيه، مقارنة 14.39 جنيه الأربعاء، و«السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية – سوديك» بين 29.15-27 جنيه، وكان السهم أغلق تعاملاته عند 28.91 جنيه، على أن يتحرك «التجارى الدولى» صوب 86.50 جنيه مقارنة 88.97 جنيه، ختام تعاملات الأربعاء.



وفى السياق ذاته توقع هشام حسن رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول اﻷوراق المالية، تعافى مؤشرات البورصة سريعًا من مأزق التراجع السريع الذى انتابها بسبب التخوفات المحلية من تحذيرات ضرب سوريا وحشد الدول لذلك.



وأوضح، أن التراجع جاء طبيعيًا فى ظل وجود أحداث وخاصة أن المبيعات ظهرت من قبل المتعاملين المحليين فقط، مؤكدًا على تماسك المؤشرات وتحركها فى اتجاه ايجابى.



وأضاف حسن، أن البورصة أحرزت قمة جديدة، للمرة الأولى، بدعم من التحركات القوية ﻷسهم «مدينة نصر»، و«سوديك»، وحققا صعودًا بختام التعاملات بنسب 12 و%9 على التوالى.

يُذكر أن «مدينة نصر» أعلنت عن مناقشة مجلس اﻹدارة سُبل التعاون مع نظيرتها، إما بالدمج أو الاستحواذ.