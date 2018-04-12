وزير التموين: منظومة إلكترونية متكاملة للدعم قريبًا

على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية

كتبت مها أبوودن



قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين إن اكتمال الشبكة المالية الحكومية ومنظومة حساب الخزانه الموحد، يمهد الطريق لإقامة منظومة متكاملة للدعم، تتضمن دعم السلع التموينية والخبز وتكافل وكرامة والصحة والتعليم والبنية الأساسية.



وأضاف في كلمته أمام مؤتمر الإعلان عن اكتمال الشبكة المالية الحكومية، أن توافر البيانات من خلال النظم الإلكترونية كان أهم المعوقات وتوافر منظومة المدفوعات الإلكترونية يمنح فرصة للتخطيط الجيد لاستهداف الدعم.



وأكد الوزير أن ميكنة الموازنة العامة والحسابات الحكومية ليست بالعملية البسيطة او السهلة، مضيفا أنه دون تلك المنظومة لن يكون هناك نتائج حقيقية لبرامج الحكومة.



وأقيم المؤتمر تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين و الدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، والمهندس إبراهيم سرحان رىيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس المسؤولة عن الشبكة المالية الحكومية.