أمان تقتحم سوق تقسيط السيارات

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■ حازم مغازى: حزمة برامج تمويلية للراغبين فى اقتناء «بياجيو» الإيطالية



■ أحمد عوض



كشف حازم مغازى، العضو المنتدب لشركة «أمان» للخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة «راية» القابضة للاستثمارات المالية، أن المجموعة انتهت من الدراسات والتراخيص التى أهلتها للدخول فى مجال تمويل تقسيط السيارات، موضحا أن الشركة تستهدف البدء فى تنفيذ عمليات البيع خلال أسبوعين.



جاء ذلك على هامش توقيع عقد الشراكة بين «راية» ومجموعة «بياجيو» الإيطالية المتخصصة فى إنتاج التوكتوك والدرجات، فى إطار تصنيع منتجات اﻷخيرة محليا.



وأكد «مغازى» - فى تصريح خاص لـ«المال» - أن إستراتيجية المجموعة تسير فى اتجاه إطلاق برامج تمويلية متعددة لمختلف القطاعات، من بينها السيارات والأجهزة المنزلية واﻷثاث فى إطار زيادة حجم المبيعات، متوقعا أن تتضاعف إيرادات شركته بنهاية العام الجارى.



وأوضح أن «أمان» تستهدف زيادة عدد فروعها إلى 200 لتغطى 20 محافظة بحلول 2020 مقابل 130 حاليا موزعة على 7 محافظات؛ بهدف اانتشار بمختلف المحافظات، مضيفا أن الشركة تخطط أيضا إلى زيادة عدد ماكينات الدفع الخاصة بها إلى 35 ألف بنهاية العام الحالى.



وتابع أن المجموعة ستعلن عن حزمة من البرامج التمويلية المتعددة بنظم ائتمانية ميسرة للعملاء الراغبين فى اقتناء مركبات «بياجيو» فى إطار تخفيف العبء على المستهلكين، خاصة فى ظل زيادة اﻷسعار وتجاوز الغالبية العظمى منهم القدرة على شراء مركبة جديدة.



يذكر أن «بياجيو» الإيطالية تنتج 7 أنواع من الدراجات والدراجات النارية؛ وتمتلك 5 مراكز للأبحاث والتطوير لتقديم خدمات موزعة على مستوى 50 دولة، كما أنها تحتل المرتبة الرابعة بقائمة أكبر مصنعى الدراجات، وتعمل بطاقة إنتاجية تتعدى 600 ألف وحدة سنويا.