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عقـــارات
مد مهلة استكمال مقدم الحجز لوحدات مشروع نزهة التجمع الثالث
الخميس 12 أبريل 2018 11:38 ص
وحدات الإسكان المتوسط
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وحدات الإسكان المتوسط
بدور إبراهيم:
صرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، بأنه تم مد المهلة الممنوحة للفائزين بالوحدات السكنية بمشروع "نزهة التجمع الثالث" بمنطقة المستقبل بمدينة القاهرة الجديدة، حتى 30/6/2018، لاستكمال نسبة سداد مقدم الحجز 20 % بالإضافة إلى المصاريف المقررة.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم أنه تم مد المهلة الممنوحة لاستكمال نسبة سداد مقدم الحجز، لتصبح 3 أشهر من موعد إجراء القرعة، والتى تمت فى 1/4/2018، بدلاً من شهرين طبقاً لما حددته كراسة الشروط، وذلك تيسيراً على الفائزين بالوحدات، حيث إن المهلة التى حددتها كراسة الشروط سيتخللها حلول شهر رمضان المبارك.
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