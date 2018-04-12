الشركات المصرية تختتم معرض IPS2018 بمبيعات ملحوظة

■ الجناح شهد توافدًا طيلة أيامه الثلاثة مع طلبات شرائية للخليجيين

■ عملاء عرب: الاستقرار وتميز المشروعات والأسعار عوامل رجحت كفة منتجاتها

■ شركة إنجليزية تدرس اقتحام السوق وأخرى إماراتية تتوقع استمرار النمو



بدور إبراهيم



اختتمت فعاليات معرضIPS2018 دبى، الذى يعد أكبر معرض عقارى بالشرق الأوسط، بمشاركة مصر بجناح للمرة الأولى منذ انطلاق المعرض.



وشهد المعرض خلال أيامه الثلاثة توافدًا وتكدسًا بالجناح المصرى من قبل العملاء بدول الخليج العربى، وعدد من الدول الأوروبية، وكذلك المصريين العاملين بالخارج.



وحققت الشركات المصرية المشاركة -والتى تخطى عددها 17 شركة تطوير عقارى- مبيعات ملحوظة خلال فترة المعرض بحسب تأكيدات المشاركين، بما يعكس الرغبة الحقيقية لرؤوس الأموال العربية والأجنبية للشراء فى السوق المصرية، ووضع دراسات عن السوق وفرص الاستثمار به.



وأكد عملاء عرب لـ«المال» خلال المعرض على تميز المشروعات المصرية المطروحة وتنوعها من ناحية المواقع والاستخدامات والمساحات لتشمل وحدات سكنية وخدمية وساحيلة بمختلف المدن والمحافظات، وكذلك اتبعت الشركات المصرية نُظم وطرز معمارية حديثة ومبتكرة، ليتسم كل مشروع بميزة نسبية تختلف عن الشركة المنافسة حتى فى حال وقوع المشروعات فى نفس المنطقة.



وأشاروا إلى أن الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده مصر يعد المحفز الرئيسى لتفعيل الرغبات الشرائية للعملاء العرب والخليجين، فى ظلِّ عدم استقرار الأوضاع فى المنطقة والدول الأخرى، كما أن جاذبية أسعار الوحدات ومنح الشركات آجال سداد طويلة تعد حافزًا كبيرًا للشراء.



وتنوعت آجال السداد والتقسيط والمزايدات المطروحة من الشركات لمختلف المشروعات، والتى وصلت فى بعض الشركات إلى التقسيط على 8 سنوات دون فوائد.



وأبدت شركات أجنبية دراستها الجادة للدخول إلى السوق المصرية، وتنفيذ مشروعات بها خلال المرحلة المقبلة، وذلك نتيجة العوامل الجاذبة للاستثمار، ونجاح تجارب سابقة لعدد من الشركات الكبرى التى دخلت السوق المصرية ونفذت مشروعات ناجحة ومميزة دفعتها للاستمرارية، والبحث عن أراضٍ، وتنفيذ خطط توسعية مستمرة.



وتأتى شركة إعمار مصر ضمن تلك الشركات، والتى تعد إحدى الشركات المنبثقة من إعمار العقارية الإماراتية، واستطاعت الأخيرة تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بمختلف أنحاء العالم، وتمكنت من تنفيذ أغلب المشروعات العقارية.



وتشارك إعمار العقارية الإماراتية وإعمار مصر فى جناحين مختلفين بمعرض IPS، وتطرح كل منهما مشروعات رائدة.



وتطرح إعمار العقارية الإماراتية باقة من المشروعات المميزة، منها خور دبى، والذى يضم برج خور دبى «دبى كريك تاورز» أطول برج فى العالم، وتسعى الشركة من خلاله ليصبح نصبًا تذكاريًّا للعالم، وأيقونة للقرن الحادى والعشرين، ويعد شبيها ببرج إيفل الشهير بفرنسا.



وأكدت الشركة فى تصريحات لـ«المال» أن البرج صُمِّم ليصبح واجهة حضارية وعالمية، فيعادل طوله ضعف طول برج خليفة، ومن المقرر افتتاحه خلال 2021.



وأوضحت أن البرج صمم من قبل المهندس المعمارى الإسبانى الشهير سانتياغو كالاترافا؛ ليكون رمزًا عالميًّا يجمع بين الطبيعة والفنون، وأيقونة تجسّد طموحًا لم يشهده العالم من قبل.



وأضافت أن مشروع خور دبى والذى يقع بداخله البرج يشمل أيضًا جزيرة بمساحة 700 هيكتار، ويضم المشروع عددًا من الأبراج الفاخرة السكنية والإدارية والفندقية، ويجمع المشروع بين فخامة الإقامة والعمل والترفيه، بحيث تقع محميّة رأس الخور للحياة البريّة فى واجهة خور دبى، وتعد واحدة من بين المناطق الحضرية القليلة التى تضم الآلاف من الطيور المهاجرة، بما يتيح للمقيمين الاستمتاع بالطبيعة الخلابة، والمسطحات الخضراء، وما تقدّمه هذه المنطقة من أرقى الخدمات، كما يشمل المشروع مولًا من أكبر مولات دبى.



وتابعت الشركة أن المشروع يعد تخليدًا للتراث الإماراتى وواجهة عالمية، وتبدأ أسعار الوحدات بمنطقة الجزيرة بـ1.1 مليون درهم إماراتى، ومن المقرر بدء التسليم 2021.



ويطل مشروع خور دبى على الواجهة البحرية لضفاف خور دبى الشهير الذى يبعد عن وسط مدينة دبى مدّة 10 دقائق فقط، ويقع بالقرب من مطار دبى الدولى.



كما تشارك إعمار مصر للتنمية بعدد من مشروعاتها الرائدة، منها مرحلة جديدة من «آب تاون كايرو» بالمقطم بقلب القاهرة، ومراسى الساحل الشمالى، و»ميفيدا»بالقاهرة الجديدة.



وأضافت إعمار مصر أنها تشارك للمرة الأولى فى معرض IPS دبى، وتشهد مشاركتها اهتمامًا كبيرًا من قبل العملاء العرب، نظرًا لكون إعمار الإماراتية إحدى أكبر الشركات الرائدة بالإمارات، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل رؤوس الأموال العربية للحصول على وحدات سكنية وسياحية وخدمية بمصر.



وأشارت إلى أنه يتم للمرة الأولى وضع عرض خاص خلال المعرض يتمثل فى إتاحة التقسيط على 8 سنوات، وهى أطول فترة للسداد وضعتها إعمار مصر.



وفى سياق متصل، أعربت شركة شيسترز الإنجليزية العقارية دراستها للاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وكذلك الترويج لمشروعاتها المتنوعة.



وقال وسام أبو حلا، مساعد مدير التسويق بشركة شيسترز، إن الشركة تدرس جديًّا الاستثمار فى السوق المصرية بالنظر إلى كون مصر أكبر الدول العربية فى المنطقة، وتتسم بالطلب الحقيقى والفعال على الوحدات السكنية نظرًا للكثافة السكانية المتزايدة، وكذلك استقرار الأوضاع السياسة والأمنية والاقتصادية مقارنة بمختلف دول المنطقة.



وأضاف أن القيادة السياسية فى مصر قامت بالعديد من الإجراءات التى أسهمت فى منح جاذبية للاستثمارات الأجنبية، منها قانون الاستثمار وحوافزه، وكذلك تسهيل خروج ودخول الاستثمارات من مصر إلى مختلف الدول.



وشدد على أن نجاح شركات عربية كبرى كإعمار فى السوق المصرية يعد دليلا على جاذبية السوق، ووجود فرص استثمار حقيقية به.



وأكد أحمد ماهر، المدير المالى لمجموعة درة جروب دبى، أن العقار المصرى سيشهد ارتفاعًا سعريًّا خلال النصف الثانى من العام الحالى مع تفعيل الرغبات الشرائية الحقيقة من قبل الخليجين والعرب والمصريين العاملين بالخارج على العقار المصرى، بالنظر إلى الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر حاليًّا، والذى يعد الأفضل فى المنطقة وبين دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك المشروعات الكبرى والمدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية الهائلة التى تمثل قيمة مضافة للسوق المصرية والاستثمار بها.



وأوضح أن العقار المصرى يتسم بميزة نسبية مهمة، وهى جاذبية أسعاره عقب التعويم، وانخفاض سعر العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى، بما يحفز رؤوس الأموال الأجنبية على الشراء بالسوق المصرية، وكذلك الاستثمارات المحلية باعتبار العقار المخزن الآمن للقيمة والأكثر قدرة على تحقيق عوائد دورية متزايدة.