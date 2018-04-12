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عقـــارات
الإسكان: الانتهاء من تطوير منطقة الكاكولا بالإسماعيلية قريباً
الخميس 12 أبريل 2018 11:28 ص
الكاكولا
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الكاكولا
بدور إبراهيم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزر الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار حاليا الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير منطقة الكاكولا، بمحافظة الإسماعيلية، وسيتم تسكين المستفيدين قريباً، موضحاً أن المشروع يتضمن إنشاء عمارة سكنية بها 22 وحدة سكنية، بنفس الموقع للشاغلين لارتباطهم اجتماعياً واقتصادياً بالمنطقة.
وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه تم توفير إيجارات مؤقتة لشاغلي الوحدات لحين الانتهاء من التطوير، بجانب إنشاء منطقة خدمية وترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المجاورة، وتقسيم 11 قطعة أرض لواضعي اليد، بتكلفة 6.7 مليون جنيه.
وأكد أنه يتم التعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة الإسماعيلية، في تطوير عدد من المناطق غير الآمنة والأسواق العشوائية، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة.
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