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اقتصاد وأسواق
الضرائب: إنهاء تقييم الإدارة الضريبية تمهيدًا للدمج خلال شهر
الخميس 12 أبريل 2018 11:20 ص
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
أخر الأخبار
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
مها أبوودن
أعلن عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن عملية تقييم الإدارة الضريبية ستنتهى الشهر المقبل، من خلال شركة أرنست أند يونج الاستشارية، تمهيدا لإتمام عملية الميكنة الشاملة للمصلحة، وإتمام عملية الدمج بين ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
وقال في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إعلان اكتمال الشبكة المالية الحكومية، إن عملية الدمج والميكنة ستسهم في زيادة الحصيلة والإقرارات، مؤكدا أنه سيتم طرح كراسة الشروط لميكنة المصلحة بالكامل، بالتزامن مع إقرار مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد، ومحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد إلغاء التعامل بالأوراق خلال عامين إلى 3 نهائيًا، والاعتماد على الميكنة الحديثة والتطوير، سواء في تقديم الاقرارات الضريبية والفحص والتحصيل.
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