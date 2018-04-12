بقلم: رجائى عطية الشيخ الرئيس ابن سينا 2

سيرة ابن سيناولد «الحسين» المشهور بكنيته العليا «ابن سينا» ولد سنة 370هـ / 980 م، لأبيه عبد الله بن الحسين بن على من أهل بلخ فى بلاد الأفغان، حيث كان عاملاً للدولة السامانية، وانتقل الصبى مع آله فى السنة الخامسة من عمره إلى بخارى، وكان أبوه من طائفة الإسماعيلية، وهى يؤمئذ صاحبة مذهب فى الخلق والوجود وتفسير الشرائع بالظاهر من ألفاظها والباطن من معانيها.نشأ الحسين الصغير وهو يستمع إلى المناقشـات الفلسفيـة والتأويـلات الدينيـة فى «النفس» و«العقل» وأسرار الربوبية والنبوة. حفظ القرآن وهو دون العاشرة وتعلم اللغة، والفقه، وانتفع بالمتفلسف «أبى عبد الله الناتلى» الذى استضافه أبوه حين مر ببخارى، فقرأ عليه الصبى فى المنطق، وفى علم الهيئة والجغرافيا لبطليموس الجغرافى.ظهرت عليه علامات باكورة الفيلسوف فى أوائل صبـاه، فإذا به يناقش أستاذه فى حد «الجنس» خاصة وهو من الحدود التى دار عليها مذهبه الفلسفى وكان لأستاذه رأى فاصل فى المسألة بين أفلاطون وأرسطو. وحين علم «الناتلى» أن تلميذه تلقى عنه كل ما يستطيع أن يعطيه إياه، استأذن واستأنف طوافه بالبلاد على سنة الدراويش المتفلسفين فى ذلك الزمان.ويعترف ابن سينا الذى صار لقب «الشيخ رئيس» علمًا عليه باعتباره أشهر الأسماء بين فلاسفة الشرق وأطبائه يعترف للفارابى بفضل كبير فى تحصيله المعارف الإلهية. وفى ذلك قال :» قرأت كتاب ما بعد الطبيعة فما كنت أفهم ما فيه، والتبس على غرض واضعه حتى أعدت قراءته أربعين مرة وصار لى محفوظًا، وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا المقصود به، وأيست من نفسى وقلت هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه، وإذا أنا فى يوم من الأيام حضرت وقت العصر فى الوراقين، وبيد دَلاَّل مجلد ينادى عليه، فعرضه عليَّ فرددته رد متبرم معتقد أن لا فائدة من هذا العلم، فقال لى : اشتر هذا منى فإنه رخيص أبيعه بثلاثة دراهم وصاحبه محتاج إلى ثمنه. فاشتريته فإذا هو كتاب أبى نصر الفارابى فى أغراض كتاب ما بعد الطبيعة، ورجعت إلى بيتى وأسرعت فى قراءته فانفتح علىّ فى الوقت أغراض ذلك الكتاب، بسبب أنه كان لى محفوظًا على ظهر قلب، وفرحت بذلك، وتصدقت فى ثانى يوم بشىء كثير على الفقراء، شكرًا لله تعالى...»ولا يستبعد الأستاذ العقاد- أن يكون ابن سينا قد اطلع على مراجع الفلسفة والحكمة فى اللغة اليونانية وأنه تعلم هذه اللغة فى صباه من بعض الدعاة، وإن كان هذا لا يبلغ مبلغ اليقين.ولم يعهد عنه أنه ضاق بمسألة من المسائل فى غير الفلسفة الإلهية أو مباحث ما بعد الطبيعة. أما العلوم الأخرى فكان يجيدها ويزيد عليها وينقّح ما يحتاج إلى تنقيح.واتفق له فيما يرى الأستاذ العقاد أن أطلع وهو دون الخامسة عشر على بعض مراجع الطب فتعلق بها وعكف على قراءتها. وكان يعتمد على نفسه تارة ويراجع أبا سهل المسيحى وأبا منصور بن نوح تارة أخرى. ولم يبلغ السابعة عشرة حتى ترامت شهرته بالتطبيب والتعليم فى الآفاق الشرقية، وكان يُعَلِّم يسألون ويقرأون عليه، ويٌعالج المرضى حبًّا للخير والاستفادة بالعلم لا للتكسب وجمع الحطام، ويروى أنه أصاب فى علاج الأمير نوح بن منصور حيث أخطأ مشاهير الأطباء، فقرّبه الأمير وأتاح له الإطلاع على الكتب التى بمكتباته، فظفر بفوائدها وعرف مرتبة كل عالم فى علمه.ولم يكن أعجب من سرعته فى التحصيل غير سرعته فى التدوين. وألف وهو فى الثامنة عشرة كتاب «المجموع» تلبيةً لرجاء بعض مريديه، وأودعه خلاصة علوم عصره ما عدا الرياضيات طبقًا لرواية تلميذة «الجوزجانى» الذى لازمة واستحثه على تأليف كتبه، وطلب منه إتمام كتاب الشفاء، فكتب ابن سينا ما يقرب من عشرين جزءًا رؤوس المسائل، ثم أخذ ينظر فى كل مسألة ويكتب شرحها حتى أنجز جميع الطبيعيات والإلهيات ما خلا كتاب الحيوان والنبات.وتولى ابن سينا أعمالاً جليلة فى الدول الشرقية، فلم تشغله عن التحصيل أو الكتابة، أو اللهو والسماع. فكان يصرف أعمال الدولة نهارًا ويجلس للتدريس والكتابة ليلاً.وكان ابن سينا ممن يؤثرون الحياة العريضة وإن كانت قصيرة، ولا يحبها ضيقة طويلة! وقد تحقق له ذلك، فمات فى نحو السادسة والخمسين بالسنين الشمسية، حافلة بالحركة والعمل، كما حفلت باللهو والسماع، وكانت هذه الحياة العريضة وإن قصرت هى غاية مرامه وما يتمناه.وكانت شهرته بالطب والعلم تغرى الأمراء بتقريبه وتزيين مجالسهم به، وقد أدى ذلك إلى إدخاله فى منازعاتهم وتقلبات أحوالهم. تعرض للقتل والسجن ونجا بنفسه أكثر من مرة فى زى الفقهاء تارة أو فى زى الدراويش.وكثرت رحلاته بين خراسان وأصفهان وهمدان والرّى وجرجان، وكان بعضها صحبة الأمراء والجند وهم يزحفون للقتال، وبعضها فى خفية عن الأمراء والأجناد هربًا مما يقصده به هؤلاء وهؤلاء.وانعقدت له صلة وثيقة بجميع هؤلاء الأمراء ما عدا أمراء الدولة الغزنوية. لأنه أعرض عن الاستجابة لدعوتهم، فقد بَغَّضَهُم إليه أنهم جعلوا الدعوة إلى السُنّة ذريعة للبطش بأصحاب المذاهب الأخرى ولا سيما الشيعة والمشتغلين بالفلسفة والرياضيات.دالت الدولة السامانية وابن سينا فى الثامنة عشرة، ومات أبوه بعد أربع سنوات، فتقلب فى البلاد ولحق بشمس الدولة البويهى فى همدان وتولى له الوزارة وأوشك أن يستقر فى جواره لولا أنه أغضب الجند من الديلم والترك فثاروا عليه واعتقلوه وهموا بقتله، فأنقذه الأمير، وراح ابن سينا- الوزير الطبيب-يلوذ بالديار مستخفيًا فى طلب الأمان فلما هدأت الفتنة استعاده شمس الدولة لمداواته، ولما مات شمس الدولة ضاق بالشيخ المقام فى همدان وتاق إلى اللحاق بعلاء الدولة بن كاكويه فى أصفهان، واتهمه تاج الدولة بمراسلة علاء الدولة فاعتقله أربعة أشهر فى بعض القلاع.وعندما فتح علاء الدولة همدان ورجع عنها، بقى الشيخ طليقًا يدبر الوسائل للخروج منها، حتى سنحت له فرصة مؤاتية فخرج وأخوه وتلميذه وغلامان فى زى الصوفية، حيث رحب به علاء الدولة وَقَّربه ورفع مقامه فى مجلسه، ولم يفرط فى صحبته رغم اتهام الناس لعلاء الدولة بالزندقة لتقريبه الفيلسوف وإصغائه إليه.www. ragai2009.com