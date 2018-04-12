معيط: اكتمال الشبكة المالية الحكومية إنجاز حكومي غير مسبوق

محمد معيط

كتبت مهاأبوودن



أعلن الدكتور محمد معيط، ناىب وزير المالية، اكتمال العمل في الشبكة المالية الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية.



وقال خلال كلمته في مؤتمر إعلان انتهاء العمل في الشبكة المالية الحكومية، إن الجهد المبذول خلال الفترة الماضية نجحت في مواجهة التحديات التي شهدتها منظومة ميكنة الحسابات الحكومية من بينها إغلاق ٦١ ألف حساب حكومي ودمجها في حساب موحد بالإضافة لإعداد الموازنة والحسابات الختامية الخاصة بها وميكنتها بصورة دقيقة وحظر عمليات الشيكات الورقية.



جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر انطلاق الشبكة المالية الحكومية وتحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة اي فاينانس.



وأشار إلى أن الوزارة أصبح لديها منظومة حساب إلكترونية للمعاملات، وهو ما يتطلب تغير ثقافة عمل وبناء كوادر فنية ليمتد على كافة الجهات الحكومية المختلفة.



واضاف أن قصة نجاح الحكومة اكتملت وفقا لعوامل مساعدة من خلال الدعم غير المنتهي من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والبنك المركزي المصري.