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بنـــوك
13 بنكًا تخصص بطاقات حصرية لمشتريات الإنترنت
الخميس 12 أبريل 2018 11:05 ص
بطاقات الائتمان
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بطاقات الائتمان
■ «أبو ظبى الأول» يتيح أعلى حد .. و10 جنيهات مصروفات الإصدار
■ %3 عمولة موحدة لتدبير الدولار باستثناء «الأهلى المتحد»
هبه حامد
تتنافس 13 بنكًا محليًّا على تخصيص بطاقات إلكترونية حصرية لتنفيذ عمليات الشراء عبر الإنترنت بجميع المواقع باستثناء تلك المتعلقة بالتجارة فى بورصة العملات «الفوركس».
ضمت القائمة التى حصرتها «المال» من خلال التحدث إلى مراكز الخدمة الهاتفية بالبنوك كل من الأهلى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى والعربى الأفريقى والأهلى المتحد وأبوظبى الأول وبلوم – مصر والإمارات دبى والمصرف المتحد وقطر الوطنى الأهلى والمصرى الخليجى والبنك العربى.
وانفرد بنك أبو ظبى الأول (أبوظبى الوطنى سابقا) بتقديم أعلى حد للشراء بواقع 10 آلاف دولار شهريًا تعادل ما يزيد على 265 ألف جنيه، وتبلغ تكلفة إصدار الكارت سنويًا 10 جنيهات، ويقوم العميل بالإيداع بالعملة المحلية بحد أقصى 10 آلاف جنيه يوميًا فى حساب الكارت ولا يتم منح الكارت إلا لعملاء البنك الحاليين أو الجدد.
فيما يتيح بنك قطر الوطنى أقل حد للشراء بواقع 1800 جنيه فقط.
ويتراوح الأقصى للمشتريات بالبنوك الحكومية الثلاثة (الأهلى ومصر والقاهرة) بين 10 و50 جنيهًا شهريًا.
وتسمح البنوك بالشراء من جميع المواقع داخل أو خارج مصر باستثناء تلك الخاصة بالتداول فى بورصات العملات الأجنبية الفوركس.
وتتقاضى المصارف عمولة موحدة بواقع %3 نظير تدبير العملات الأجنبية للشراء من المواقع الإلكترونية خارج مصر باستثناء البنك الأهلى المتحد الذى فرض عمولة مضاعفة تبلغ %6.
ربحية البنوك
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