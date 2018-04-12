نقص الأسمدة المدعمة يجبر المزارعين على التوجه نحو الحرة

حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين

الصاوى أحمد



يشتكى المزارعون فى بعض المحافظات، من نقص الأسمدة الصيفية المدعمة، ما يدفعهم إلى اللجوء للسوق الحرة لتغطية احتياجات محاصيلهم، لا سيما فى ظل وصول الموسم الزراعى لذروة مراحل التسميد.



وبدأ صرف الأسمدة الصيفية منذ 22 مارس الماضى، ويستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل.



أكد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أنه يوجد نقص فى الأسمدة المدعمة، التى تصرف للمزارعين، وأغلبهم يشترون الأسمدة من السوق الحرة، بكميات تفوق حصته المدعمة 3 أضعاف، فعلى سبيل المثال، فدان الطماطم يصرف شيكارتين من الجمعية الزراعية، بينما تصل الاحتياجات الفعلية إلى 8 شكائر.



وطالب عبدالرحمن بتيسير عملية صرف الأسمدة المدعمة لكامل المساحات، بشكل يلبى احتياجات المزارعين.



وتتراوح أسعار الأسمدة الحرة حاليا بين 5200 إلى 5500 جنيه للطن حسب المنطقة، مقابل 3200 جنيه للمدعم، ووفقا لعبد الرحمن فإن ارتفاع الأسعار فى السوق الحرة يزيد الأعباء على المزارعين، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج.



وطبقًا لتجار فى سوق الأسمدة، وصلت سعر الشيكارة الحرة إلى 275 جنيهًا.



ويعد الموسم الصيفى الأكثر شراهة فى استهلاك الأسمدة، نظرًا لتنوع وكثرة المحاصيل، عكس الموسم الشتوى الذى يضم محاصيل محدودة أبرزها القمح والبرسيم.



قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إن المحاصيل الصيفية تعتبر الأكثر شراهة فى الاعتماد على الأسمدة، لا سيما مع دخول بعضها طور النمو الخضرى، ما يرفع معدلات الشراء من السوق الحرة.



ترتفع وتيرة استهلاك الأسمدة فى نطاق الأراضى غير المقننة، كما يوجد عشوائية فى عمليات التسميد للمحاصيل الزراعية من الفلاحين.



ولفت إلى أن الفلاح لا يمتلك البديل مع النقص فى الأسمدة المدعمة، سوى السوق الحرة، لأن المحصول لا يمكنه الانتظار حتى موعد صرف الأسمدة المدعمة.



تابع: «ارتفاع مساحات الرقعة الأراضى الزراعية غير المقننة، التى لا تتوفر لها حصص مدعمة، زاد من حركة الطلب على الأسمدة، ما أشعل أسعارها فى السوق الحرة.



تتنوع المحاصيل الزراعية الصيفية، بين القطن، والأرز، والذرة، فضلًا عن الخضراوات والفاكهة.



طبقًا لإحصاءات وزارة الزراعة، فإن الموسم الصيفى يستحوذ على %65 من حصة الأسمدة المدعمة، بإجمالى 2.5 مليون طن، من إجمالى 4 ملايين طن سنويًّا.



أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أن دور الجميعات الزراعية يتضمن توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، موضحا أنه يوجد رصيد حاليًّا بمخازن الجمعيات يقدر 350 ألف طن.



أشار إلى انه تم البدء فى تسليم شكارتين أسمدة لكل فدان قبل المعاينة الفعلية، تسهيلًا على المزارعين.



من جانبه طالب ماهر أبوجبل، رئيس لجنة التطوير بنقابة الزراعيين، بتحرير أسعار الأسمدة للقضاء على فوضى التسعير حاليا، والاختناقات غير المبررة، وضبط منظومة توزيع الأسمدة حاليا.



أكد محمود أبوزيد، تاجر وموزع أسمدة، أن أسعار الأسمدة تخضع للعرض والطلب، فمع ارتفاع سعر التصدير، يزيد السعر محليا، مؤكدا أن سعر الطن يفوق 290 دولارًا، ما يحدث نوعا من الضغط على السعر المحلى ناحية الارتفاع.



أضاف أن هناك أقاويل ترددت خلال الفترة الماضية عن تحويل دعم الأسمدة إلى نقدى، ليتوحد سعر الأسمدة بالسوق، وللفلاح أن يشترى من الجهة التى يرغب فى الشراء منها، سواء كانت الجمعية الزراعية، أو فرع البنك الزراعى المصرى، أو من القطاع الخاص.



لفت إلى أن وجود تخبط فى آليات التسعير يفتح المجال للتلاعب، والتهريب إلى السوق السوداء، من خلال موظفى الجمعيات الزراعية وأمناء المخازن والشون.



ويبلغ سعر طن الأسمدة المدعم 2900 جنيه، بينما يصل فى السوق السوداء 5500 جنيه؛ فى حين تكلفته على القطاع الخاص 3770 أرض مصنع.