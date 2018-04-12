كاسبرسكي لاب 2017: شهدت هجمات إلكترونية مدمرة

كاسبرسكي لاب

المال- خاص



قال أمين حسبيني باحث أول أمن معلومات لدى فريق التحليلات العالمي بشركه كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية إن العام الماضي شهد هجمات إلكترونية أكثر تعقيدا وتدميرا على مستوى الحكومات والمؤسسات، ومنها فيروس وانا كراي والذي تسبب في تعطيل أنظمه مالية وصحية حول العالم.



وأوضح حسبيني أن الهجمات أصبحت تستهدف أيضا عمليات نقل الأموال من البنوك المركزية لافتا إلى أن من القطاعات الاقتصادية اختراقا الحكومات والتعليم والقطاع المالي والعسكري والدبلوماسي.



وذكر أنه يوجد دول في منطقه الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا تعرضت للهجمات منها السعودية وتركيا وإيران وجنوب إفريقيا تحت وطأه الظروف السياسية والاقتصاديه الصعبه التي يعيشها الإقليم.



ومن جانبه أشار سيىرجي نيرفيكوف رئيس قسم الأبحاث والتحليلات بالشركة إلى أن الهجمات الإلكترونية باتت تمثل أيضا خطرا على حملات الدعاية الانتخابيه كما حدث في أمريكا.



واستشهد حسبيني بهجوم قراصنة على الأنظمة الإلكترونية لدورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة وأسفر عن توقف عمل مواقع لمده ٩ ساعات متواصلة.