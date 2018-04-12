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اتصالات وتكنولوجيا
هذه الدول مصدر الهجمات الإلكترونية عالميا
الخميس 12 أبريل 2018 10:39 ص
الهجمات الإلكترونية تهز أمن المؤسسات
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الهجمات الإلكترونية تهز أمن المؤسسات
المال خاص
كشف سيرجي نيرفيكوف، مدير قسم الأبحاث والتحليلات العالمية في شركه كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية أن أغلب الهجمات الإلكترونية عالميًا.، تخرج من دول روسيا وأمريكا والصين.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للشركة تحت اسم "أسبوع أمن المعلومات" والذي تعقده في العاصمة التركية إسطنبول خلال الفتره من ١١ إلى ١٤ أبريل الجاري.
وقال سيرجي إن عدد مستخدمي حلول كاسبرسكي يصل إلى ٤٠٠ مليون مستخدم، وتتعامل مع ٢٧٠ ألف عميل من الشركات حول العالم.
وأضاف أن هدف الشركة يتمثل في إنقاذ دول العالم من الهجمات الإلكترونية ولديها ٣٥ مكتب حول العالم منها الإمارات وجنوب إفريقيا ومصر.
وقسم طبيعه تهديدات امن المعلومات إلى ٣ أنواع، الأولى هي الجريمه الإلكترونية التقليدية، وتمثل ٩٠٪ من إجمالي الهجمات يليها التهديدات التي تستهدف منظمات مالية وحكومات وأخيرا الأسلحه المعلوماتية من قبل دول بعينها.
وأكد أن التطور التكنولوجي السريع على مستوي التطبيقات والبرامج جعل الهجمات الإلكترونية تزداد صعوبة وتعقيدًا من حيث الكم والكيف.
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