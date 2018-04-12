وصول أول رحلة روسية من موسكو للقاهرة

دعاء محمود



وصلت، منذ قليل، أولى الرحلات الروسية القادمة عبر شركة ايروفلوت من موسكو إلى مطار القاهرة، بعد توقف دام أكثر من عامين عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، ما أدى لتعليق حركة الطيران بين البلدين.



وكانت شركة مصر للطيران طرحت تخفيضات بمناسبة استئناف خط مصر للطيران القاهرة موسكو بنسبة 50% على درجة رجال الأعمال وتخفيض 35% على الدرجة السياحية على رحلتها الأولى المقرر لها اليوم الخميس للذهاب والعودة.



جدير بالذكر أن مصر للطيران ستسير 3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس من خلال أحدث طائراتها.