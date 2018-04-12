تغريدات ترامب ضد سوريا تهوى بمعظم البورصات العالمية

ملياردير أمريكي 1

إعداد - خالد بدر الدين:



أدت التغريدات العنيفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تويتر، التى هدد فيها بإطلاق صواريخ ذكية على سوريا، ساخرا من قدرة روسيا على التصدى لها، إلى انهيار معظم البورصات العالمية، خاصة "موسكو" التى واصل مؤشرها الرئيسى الهبوط لليوم الثالث على التوالى، بحوالى 12% منذ بداية الأسبوع، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات.



وقال ترامب في تغريدة: علاقتنا مع روسيا حاليا أسوأ من أي وقت مضى، بما فى ذلك الحرب الباردة، ولا يوجد مبرر لذلك، وطالب موسكو بوقف ما وصفه بسباق التسلح، مشيرا إلى أن روسيا تحتاج المساعدة الأمريكية لتعزيز اقتصادها، قائلا: هذا أمر يمكننا القيام به بسهولة.



تأتي تلك التغريدة الدبلوماسية بعد تحذيره لموسكو قائلاً: استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة، وهى لطيفة وجديدة وذكية.



وذكرت وكالة بلومبرج أن سعر الروبل هوى أيضا هذا الأسبوع، بحوالى 7.2 %، ليعادل 67.67 روبل مقابل الدولار الأمريكى، مسجلاً أسوأ مستوى للعملة الروسية منذ 16 شهرا، وذلك عقب فرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة يوم الجمعة الماضى ضد رجال أعمال روس، وشركات ومسؤولين حكوميين، شملت حلفاء للرئيس فلاديمير بوتين، في واحدة من أشد الخطوات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة موسكو على مساندة الرئيس بشار الأسد، وغزو أوكرانيا، وكذلك المزاعم بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.



من البورصات العربية والعالمية التى هبطت مؤشراتها أمس الأربعاء، السعودية بانخفاض 1.78 %، وتركيا 1.95 %، وبيروت 0.72 %، واليونان بحوالى 1.67%، كما هبط يورو ستوكس 50 لكبرى الشركات الأوروبية، بأكثر من 0.58% .



كانت واشنطن قد اشتبكت مع موسكو في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، بِشأن هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا، وتبحث واشنطن وحلفاؤها توجيه ضربة لقوات الحكومة السورية، فى حين دعا ألكسندر زاسيبكين، سفير روسيا لدى لبنان، بتفادي مثل هذا الصدام، مشيرا إلى استعداد موسكو للتفاوض، وحذر أيضا: إذا كان هناك ضربة من الأمريكيين فسيكون هناك إسقاط للصواريخ، ومصادر إطلاقها.



ويرى محللون إن أي ضربة أمريكية ستشارك فيها القوات البحرية، خاصة المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية دونالد كوك، المتواجدة بالبحر المتوسط، ومزودة بصواريخ موجهة، ما جعل المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكنترول) تطالب شركات الطيران العالمية، إلى توخي الحذر، مشيرة لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة، واحتمال تعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على الطائرات، خلال فترات متقطعة.



وكانت القوات الأمريكية قد قتلت وأصابت عشرات المتعاقدين الروس، الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة السورية، خلال مواجهة بمحافظة دير الزور، خلال فبراير الماضى، لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا الشهر الماضي، إن قوات موالية للحكومة السورية بينها مرتزقة روس، احتشدوا قرب قوات أمريكية، ومقاتلين تدعمهم واشنطن في نفس المنطقة، لكن الأمر لم يصل لحد المواجهة بعد اتصال بضباط روس.