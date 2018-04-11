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سيــارات
نيسان تطيح بسيارة هيونداي من صدارة الملاكي
الأربعاء 11 أبريل 2018 11:59 م
نيسان قاشقاي
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نيسان قاشقاي
أحمد شوقي
أطاح الصانع الياباني نيسان بمنافسه الكوري هيونداي من صدارة قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بقطاع السيارات الملاكي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ بعد أن كانت هيونداي في الصدارة خلال يناير.
جاء ذلك بعد وصول الحصة السوقية لـ"نيسان" إلى 23.3% من مبيعات القطاع البالغة 14.5 ألف وحدة خلال شهري يناير وفبراير 2018 مقابل 32% من مبيعات الفترة المقابل من 2017 والبالغة 11.7 ألف وحدة؛ فيما بلغت حصة هيونداي 22.1% مقابل 8.6% لتستقر بالمركز الثاني.
وكانت هيونداي تتصدر سوق الملاكي خلال يناير الماضي بحصة سوقية 25% بفارق بسيط عن نيسان التي حلت في المركز الثاني.
ووفق نتائج شهري يناير وفبراير الماضيين فإن شيفروليه قد حلت بالمركز الثالث بحصة سوقية 11% مقابل 6.8% خلال الفترة المقابلة من 2017؛ وتبعتها رينو بنسبة 9.5% مقابل 4.9% ثم تويوتا بـ 7.1% مقابل 8.9% وكيا بنسبة 5.7% مقابل 9.9%.
أما أوبل فقد جاءت في المركز السابع بنسبة 4% مقابل 7.3% وتلتها ميتسوبيشي بواقع 3.7% مقابل 9.3% ثم فيات بنسبة 3.2% مقابل 0.6% وشيري بواقع 2.9% مقابل 2.1% وفورد بنسبة 1.7% مقابل 4.4%.
وجاءت جيب في المركز الثاني عشر بواقع 1.4% مقابل 0.3% وتبعتها مازدا بنسبة 0.9% مقابل 0.6%؛ فيما استحوذت العلامات التجارية الأخرى مجتمعة على 3.5% من مبيعات السوق مقابل 4.4%.
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