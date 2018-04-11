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سيـــاســة
السعيد : انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية بعد 12 شهرًا
الأربعاء 11 أبريل 2018 10:07 م
هالة السعيد صورة جديدة
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هالة السعيد صورة جديدة
أحمد صبرى
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إن الحكومة ستنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية بعد 12 شهرًا، من خلال خطة محكمة تعتمد على تطوير المقارّ بما يتلاءم مع احتياجات المواطنين.
وأضافت، فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج "رأى عام" على قناة تن، أن هناك تشديدات من رئاسة الوزراء بعدم نقل أى وزارة إلا بعد الانتهاء من تدريب كوادرها على الآليات الجديدة للوزارات وميكنتها، إضافة إلى وجوب وجود حياة وطرق بالعاصمة يستطيع من خلالها المواطن الوصول بسهولة لها.
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