مصر تقود مكاسب 6 بورصات عربية وهبوط السعودية لليوم الثانى

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة مصر و دبى.



بينما شهدت البورصة السعودية هبوطا حادا بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب سوريا بصواريخ جديدة وذكية.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية كسب حوالى 1.4 % ليتجاوز 17944 نقطة مع صعود سعر سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 5.5 % ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 10 سنوات، بينما صعد سعر سهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 7.4 % ليصل إلى مستوى قياسي.



وأعلنت الشركتان إنهما بدأتا محادثات تمهيدية حول تعاون استراتيجي قد يتضمن اندماجا أو استحواذا وستقدم المجموعة المالية هيرميس المشورة لشركة مدينة نصر بينما أكد نعيم للوساطة إن أي اندماج سيدعم الكيانين في مواجهة منافسة متزايدة، حيث سيجمع بين الأراضي الوفيرة لمدينة نصر والعلامة التجارية لسوديك وخبرتها في التنفيذ.



وارتفعت أيضا أسعار أسهم شركات عقارية اخرى بفضل تكهنات بأن الصفقة ربما تشجع على المزيد من الاندماجات والاستحواذات في القطاع ومنها سهم شركة بالم هيلز للتعمير الذى صعد سعره 3.6 % وسعر سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير 3.0 %.



وارتفع مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 1.4 % ليصل إلى 3133 نقطة مدعوما بأسهم شركات العقارات والتشييد ومنها سهم شركة إعمارالعقارية، أكبر شركة للتطوير العقاري في الإمارة الذى زاد سعر سهمه 4.8 % .



بينما زاد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.5 % ليتقدم إلى حوالى 4812 نقطة.



وكسبت مؤشرات بورصات الدوحة و البحرين و مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منها لتستقر عند 9015 نقطة و 1289 نقطة و 4790 نقطة على الترتيب.



وهوى مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1.9 % لينزل إلى 7803 نقطة ليسجل أكبر هبوط في يوم واحد منذ أكتوبر الماضى بعد أن كتب الرئيس الأمريكى رونالد ترامب على تويتر إن صواريخ ستطلق على سوريا.



وانخفض سعر سهم مصرف الراجحي 1.3 % بينما تراجع سعر سهم مجموعة صافولا، أكبر شركة للصناعات الغذائية في المملكة، 6.0 % في بورصة الرياض .



وانخفض مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.5 % ليهبط إلى 4690 نقطة مع انخفاض سعر سهم بنك أبوظبي الأول 1.6 % و لكن سعر سهم بنك الاتحاد الوطني ارتفع 2.7 % بعد أن رفعت شركة سيكو البحرين تصنيفها للسهم إلى توصية ”بالشراء“ من ”محايد“.





