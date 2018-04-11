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اقتصاد وأسواق
300 جنيه تراجعًا بأسعار حديد الجارحي
الأربعاء 11 أبريل 2018 08:14 م
حديد الجارحي
أخر الأخبار
حديد الجارحي
عمر سالم
أعلنت شركة حديد الجارحي خفض أسعارها بنحو 300 جنيه بداية من غد 12 أبريل.
قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، لـ"المـال"، إن الشركة أخطرت وكلاءها بخفض الأسعار بداية من غد لتسجل 12450 جنيهًا بدلًا من 12750 جنيهًا بداية أبريل الحالي.
وأضاف الدجوى أن سعر الحديد للمستهلك يصل لنحو 12750 جنيهًا، لافتًا إلى أن التراجع يأتى نتيجة انخفاض أسعار البيليت عالميًّا.
الحديد
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