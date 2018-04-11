300 جنيه تراجعًا بأسعار حديد الجارحي

عمر سالم

قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، لـ"المـال"، إن الشركة أخطرت وكلاءها بخفض الأسعار بداية من غد لتسجل 12450 جنيهًا بدلًا من 12750 جنيهًا بداية أبريل الحالي.