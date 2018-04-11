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طاقة
المصرية لنقل الكهرباء تطرح 3 محطات محولات على الشركات
الأربعاء 11 أبريل 2018 08:08 م
الشركة المصرية لنقل الكهرباء
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الشركة المصرية لنقل الكهرباء
عمر سالم
تطرح الشركة المصرية لنقل الكهرباء 3 محطات محولات على الشركات العالمية والمحلية قبل نهاية أبريل الحالي.
وكشف مصدر مسئول بالشركة المصرية، لـ"المـال"، أن محطات المحولات الثلاث ستكون بجهد 500 كيلوفولت GIS، لافتًا إلى أن المحطات ستكون فى محافظات المنيا ومرسى مطروح والإسكندرية.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروعات الثلاثة سيكون عبر تمويل من صناديق عربية.
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