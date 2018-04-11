المصرية لنقل الكهرباء تطرح 3 محطات محولات على الشركات

عمر سالم

تطرح الشركة المصرية لنقل الكهرباء 3 محطات محولات على الشركات العالمية والمحلية قبل نهاية أبريل الحالي.

وكشف مصدر مسئول بالشركة المصرية، لـ"المـال"، أن محطات المحولات الثلاث ستكون بجهد 500 كيلوفولت GIS، لافتًا إلى أن المحطات ستكون فى محافظات المنيا ومرسى مطروح والإسكندرية.