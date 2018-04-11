EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الكرملين ردا على تغريدات ترامب : لا نمارس دبلوماسية تويتر
الأربعاء 11 أبريل 2018 07:23 م
ترامب وبوتين
أخر الأخبار
ترامب وبوتين
متابعات
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الأربعاء عن الكرملين قوله إنه لا يمارس ”دبلوماسية تويتر“ بعد أن استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقع التواصل الاجتماعي لتحذير روسيا من عمل عسكري وشيك في سوريا.
ونقلت الوكالة وفق رويترز، عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إنه يتعين الانتباه لضرورة عدم تصعيد الوضع في سوريا.
وأضاف ”نحن لا نمارس دبلوماسية تويتر... نحن ندعم المساعي الجادة. وما زلنا نعتقد أن من المهم عدم اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالوضع الهش بالفعل في سوريا“.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا