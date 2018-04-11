الكرملين ردا على تغريدات ترامب : لا نمارس دبلوماسية تويتر

ترامب وبوتين

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الأربعاء عن الكرملين قوله إنه لا يمارس ”دبلوماسية تويتر“ بعد أن استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقع التواصل الاجتماعي لتحذير روسيا من عمل عسكري وشيك في سوريا.



ونقلت الوكالة وفق رويترز، عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إنه يتعين الانتباه لضرورة عدم تصعيد الوضع في سوريا.



وأضاف ”نحن لا نمارس دبلوماسية تويتر... نحن ندعم المساعي الجادة. وما زلنا نعتقد أن من المهم عدم اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بالوضع الهش بالفعل في سوريا“.