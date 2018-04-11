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اقتصاد وأسواق
سعر طن حديد السويس للصلب يتراجع 300 جنيه
الأربعاء 11 أبريل 2018 07:18 م
أخر الأخبار
عمر سالم
أعلنت شركة حديد السويس للصلب عن خفض أسعارها بنحو 300 جنيه بداية من غداً الخميس 12 أبريل
وقال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ "المـال" إن شركة حديد السويس للصلب أخطرت وكلائها عن خفض الأسعار بداية من غداً لتسجل 12475 جنيه بدلاً من 12775 جنيه بداية أبريل الجاري.
وأضاف الدجوى أن سعر الحديد للمستهلك انخفض ليصل نحو 12750 جنيه ، لافتاً إلى أن التراجع يأتى نتيجة لإنخفاض أسعار البيليت عالميا
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