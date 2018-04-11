رواد السياحة تعلن توزيعًا نقديا بقيمة 50 قرشًا للسهم على قسطين

رجب عز الدين









أعلنت شركة رواد السياحة توزيعًا نقديًّا بقيمة 50 قرشًا للسهم على قسطين، يبدأ صرف الأول فى 30 أبريل، والثانى 27 ديسمبر 2018.





وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة يوم 24 أبريل الحالى.





وارتفعت أرباح الشركة إلى 21.74 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح 2.5 مليون جنيه خلال 2016.



