مساهمون بإيديتا للصناعات الغذائية يتبادلون حصة بقيمة مليار جنيه

رجب عز الدين









أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية قيام شركة Quantum Investment BV بشراء 50.7 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية مليار جنيه تقريبًا.





وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية: "بذلك تصل نسبة مساهمة الشركة بعد العملية إلى 40% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 33% قبل العملية".





وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 20 جنيهًا، وتم التنفيذ بوساطة شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.





وقالت الشركة، فى بيان منفصل، إن شركة Berco Limited هى التى قامت ببيع الأسهم المشار إليها فى الصفقة لتنخفض حصتها من 8.8% إلى 1.8% قبل العملية.



