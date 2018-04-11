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ثقافة وفنون
MBC 2 مصر تعرض الجزء الثانى من ساحرة الجنوب بدءا من الخميس
الأربعاء 11 أبريل 2018 05:41 م
ساحرة الجنوب
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ساحرة الجنوب
محمد فتحى
تبدأ قناة "ام بى سى مصر 2" غدا الخميس عرض الجزء الثانى من مسلسل ساحرة الجنوب، عبر شاشتها.
يتطرق المسلسل إلى عدد من القضايا منها مسألة الإتجار بالأسلحة وبالآثار من خلال مجموعة من الانتهازيين والوصوليين، حيث يستعين بعضهم بـ "روح" لكشف المواقع التي توجد فيها آثار قيمة.
وفي وقت تستمر فيه حورية فرغلي بتنفيذ مخططاتها، فتورّط زوجة أبيها "سوسن بدر" بجريمة لم ترتكبها، تدخل على إثرها السجن، يحاول حبيبها "حسام" ياسر جلال إنقاذها من الشر المتغلغل في داخلها، بمساعدة ابن خالتها "جمال" محمد يونس والعرّافة "بخيتة" صفاء الطوخي.
وبعدما تنتقل الأحداث إلى فيلا "عدلي أبو باشا" أحمد فؤاد سليم، حيث تواصل "روح" مسلوبة الإرادة تنفيذ انتقام المشعوذ "ليث الحافي" من "عدلي" لأنه رفض مع نسيبه "خليل الطحاوي" أحمد حلاوة أن يعطيه ما يعتبره حقاً من حقوقه من عملية ضخمة لتهريب الآثار. وهكذا، تبدأ "روح" بهدم أسرة "عدلي" فرداً تلو الأخر إلى أن تصل إليه، بعد أن استغلت قدراتها للسيطرة على "خليل" حتى أصبح لعبة في يدها.
يجمع مسلسل "ساحرة الجنوب" نخبة من الممثلين منهم حورية فرغلي، ياسر جلال، صلاح عبد الله، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، مها أبو عوف، صفاء الطوخي، هياتم، وفاء صادق، مجدي بدر، تاتيانا، أحمد حلاوة، جميل برسوم، فريد النقراشي، محمد يونس، سامية الطرابلسي، وبمشاركة المطرب الشعبي دياب في أول أعماله الدرامية. تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج "O3 مصر" للإنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي".
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