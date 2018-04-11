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10.00 السكر
8.00 المكرونة
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3.50 الشاي 40 جم
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35.00 الفراخ البلدي
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اقتصاد وأسواق

سعر طن حديد عز يتراجع 260 جنيها

الحديد والصلب
الحديد والصلب
الحديد والصلب

عمر سالم

أعلنت شركة حديد عز عن خفض أسعارها بنحو 260 جنيه بداية من غداً الخميس 12 أبريل

وقال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ "المـال" إن شركة حديد عز أخطرت وكلائها عن خفض الأسعار بداية من غداً لتسجل 12530 جنيه بدلاً من 12790 جنيه بداية أبريل الجاري.

وأضاف الدجوى أن سعر الحديد للمستهلك يصل لنحو 12850 جنيها. 

ولفت إلى أن التراجع يأتى نتيجة لإنخفاض أسعار البيليت عالميا

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