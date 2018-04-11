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اقتصاد وأسواق
سعر طن حديد عز يتراجع 260 جنيها
الأربعاء 11 أبريل 2018 05:06 م
الحديد والصلب
أخر الأخبار
الحديد والصلب
عمر سالم
أعلنت شركة حديد عز عن خفض أسعارها بنحو 260 جنيه بداية من غداً الخميس 12 أبريل
وقال خالد الدجوى العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ "المـال" إن شركة حديد عز أخطرت وكلائها عن خفض الأسعار بداية من غداً لتسجل 12530 جنيه بدلاً من 12790 جنيه بداية أبريل الجاري.
وأضاف الدجوى أن سعر الحديد للمستهلك يصل لنحو 12850 جنيها.
ولفت إلى أن التراجع يأتى نتيجة لإنخفاض أسعار البيليت عالميا
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