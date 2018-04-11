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نقل وملاحة
سابتكو السعودية: الشراكة مع جوباص ستسهل النقل البري بين البلدين
الأربعاء 11 أبريل 2018 04:56 م
سابتكو السعودية
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سابتكو السعودية
مدحت إسماعيل ودعاء محمود
قال أحمد الجهني نائب رئيس شوكة السعودية للنقل الجماعي، إن الشراكة مع شركة جوباص للنقل ستساهم في تسير حركة النقل البري بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن شركته لديها عدد من الاتفاقيات مع شركات نقل الركاب من بينها شركة الاتخاد العربي" سوبر جيت".
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش برتوكول تعاون مع شركة جوباص، أن نقل الركاب بين الشركتان سيتم عبر ميناء ضبا السعودي.
وأشار إلى أن المنياء لايستقبل في الوقت الراهن معتمرين، وفِي حال سماح المملكة العربية السغودية بعملية نقل المعتمرين سيساهم في تحقيق رؤية المملكة في تسير عملية النقل من والي السعودية.
وعن أسعار التذاكر بين السوق المحلي وضبا، أكد أنها تختلف وفقا المدن المستهدف الوصول إليها، إلى جانب التوقيت الزمني للرحلة، لافتا إلى أن شركتة توفر وسائل دفع متنوعة سواء من خلال المكاتب المباشرة، أو من خلال الإنترنت.
في سياق متصل، أكد الجهني ان شركته تعمل في أكثر من 6 أسواق عربية منها الكويت البحرين والإمارات.
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