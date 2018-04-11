مسؤول سعودي: الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية

سمر السيد:





استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، عصام بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وفق بيان.





وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبين على إعطاء دفعة للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث تطرقت المناقشات إلى سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي المتشعبة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو التنموية، والوصول بها إلى أفاق أرحب وأوسع.





وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أشاد في بداية اللقاء بالعلاقة الأخوية والوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمكانة التي تحظى بها المملكة السعودية لدى جموع الشعب المصري.



كما ثمن الزخم الذي اكتسبته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وارتفاع معدل الاستثمارات السعودية في السوق المصري والمشروعات التنموية المشتركة، مؤكداً على حرص مصر على تطوير العلاقات البينية خلال الفترة القادمة بما يرقى إلى حجم آمال وطموحات الشعبين الشقيقين.





ومن جانبه، أكد الوزير بن سعيد على العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، مشيداً بالمواقف المقدرة التي تتخذها مصر على الساحة العربية والتي تعد محل احترام وتقدير من قبل الشعب السعودي



وأعرب الوزير بن سعيد عن تقديره للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها مصر على مدار العامين الماضيين في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه الاقتصاد المصري مؤخراً من مؤشرات إيجابية في مختلف المجالات المالية والنقدية والإصلاح المؤسسي، مؤكداً على دعم المملكة الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتطلعها لتعزيز أوجه التعاون التجاري والاستثماري المشترك خلال الفترة المقبلة.

واختتم أبو زيد تصريحاته، بأن اللقاء شهد أيضاً تبادلاً للرؤى والتقديرات بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث برز اهتمام الجانبين بشأن ضرورة تكثيف التنسيق خلال الفترة القادمة على الصعيدين الإقليمي والثنائي بما يراعي الحفاظ على مصالح وأمن الشعبين الشقيقين.



