بروتوكول تعاون بين جوباص وسابتكو السغودية

جوباص

مدحت إسماعيل ودعاء محمود



وقعت شركة جوباص للنقل البري مع شركة سابتكو للنقل الجماعي، إحدي شركات النقل البري بالمملكة العربیة السعودیة برتوكول تعاون للتيسير على عملاء الشركتين للانتقال بين البلدين.





ويطبق البرتوكول خلال الفترة القادمة عبر توفير تسهيلات ضخمة باستخدام أحدث أساطيل النقل البرى من الأتوبيسات عالية المستوى والجودة وفقا للمعايير والمواصفات الدولية وادارة متكاملة لخدمة العملاء قبل وأثناء وبعد رحلات السفر.



وقال ماهر نصيف رئيس شركة حوباص ان البرتوكول وقع على شبكة الطرق الحديثة برعاية وإشراف من وزارة النقل المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.



ولفت إلى أن هيئت الطرق وتسعي لتطوير منظومة النقل والدفع به لمكانة متقدمة حتى یتحقق طموحات الدولة لهذا النشاط الحیوي الهام المؤثر علي جمیع أنشطة الحیاة الأخري بتفعیل جهاز النقل وصدار قانون النقل الموحد.



وتوقع مواصل الشركة مسيرتها كشركة رائدة فى مجال النقل البرى منذ أكثر من عشرين عاما كأول وأكبر شركة قطاع خاص تعمل فى هذا المجال ، بعد تلبيه رغبات العملاء.



