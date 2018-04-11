السيسي يبحث مع وزير خارجية قبرص مواصلة التعاون بشرق المتوسط

السيسي يشيد بالتعاون المصري القبرصي اليوناني في شرق المتوسط

المال- خاص



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليديس، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير قبرص بالقاهرة.



وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس رحب بوزير خارجية قبرص وطلب نقل تحياته إلى الرئيس القبرصي،



كما أعرب الرئيس عن التقدير لمواقف قبرص الداعمة لمصر.



وأكد ما تتسم به العلاقات المصرية القبرصية من خصوصية وتميز، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون مع قبرص في جميع المجالات.



كما أشاد بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، ولاسيما في مجال الطاقة في شرق المتوسط



وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بالتعاون على صعيد مختلف المجالات بما يُحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير خارجية قبرص نقل من جانبه تحيات الرئيس القبرصي إلى الرئيس.



كما وجه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.



وأعرب عن اعتزاز قبرص بما يربطها بمصر من علاقات تعاون متميزة وصلت إلى مستوي غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وأصبحت تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط.



وأكد الوزير القبرصي على ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة، فضلاً عن دورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف



وثمن في هذا الإطار ما حققته مصر من نجاح وتقدم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وما تشهده من تقدم وتطور في شتي المجالات.



وأعرب وزير خارجية قبرص عن اهتمام بلاده بتطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.



وأشار إلى أنها تعد أداة ناجحة للتنسيق والتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.



وذكر السفير، بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التطرق لعدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



واستعرض اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.



كما شهد اللقاء التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل التصدي للإرهاب وجهود التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.