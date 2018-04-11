الصيادلة تجتمع لمحاربة بيع الأدوية بالأماكن غير المرخصة

نقابة الصيادلة

أحمد صبرى



تعقد لجنة محاربة بيع الأدوية بالأماكن غير المرخصة بنقابة الصيادلة، اجتماعًا الأحد المقبل، لبحث الإجراءات التى ستتخذها للتصدى لظاهرة بيع الأدوية فى الأماكن غير المرخصة كالعيادات وبعض محلات المستلزمات الطبية.



وقال الدكتور عصام عبدالحميد، رئيس اللجنة ووكيل نقابة الصيادلة، إنهم سيعملون على حصر الأماكن غير المرخصة التى تبيع الأدوية بالمحافظات، من خلال مخاطبة النقابات الفرعية، لاتخاذ اللازم من خلال اللجنة بالعرض على الجهات المسئولة.