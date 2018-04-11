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اقتصاد وأسواق
اتحاد المستثمرين يناقش تقرير النشاط السنوى.. الأحد
الأربعاء 11 أبريل 2018 02:37 م
الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
أخر الأخبار
الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين
أحمد اللاهونى
يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الأحد المقبل، جمعية عمومية عادية، بحضور محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي، ورؤساء الجمعيات.
وأشار الاتحاد إلى أن الجمعية ستستعرض تقرير النشاط السنوي، إلى جانب مناقشة خطة المستثمرين فى المشاركة بالمشاريع القومية التى تنفذها الدولة.
الاستثمار
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