EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
تحركات متباينة لوثائق صناديق الاستثمار اﻷسبوع الماضى
الأربعاء 11 أبريل 2018 02:21 م
صناديق الاستثمار
أخر الأخبار
صناديق الاستثمار
أسماء السيد:
هيمن التباين على أداء وتحركات وثائق صناديق الاستثمار، خلال اﻷسبوع المنقضى، بضغط من الحركات المتذبذبة التى انتابت البورصة المصرية خلال تلك الفترة، نتيجة عدة أحداث فرضت سيطرتها، منها اشتداد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وسحب شركة «فيون» عرض الشراء على أسهم «جلوبال تيلكوم» التى أدت لتراجع السهم خلال اﻷسبوع المنقضى بأكثر من %15.
خلال الأسبوع الماضى أنهت البورصة المصرية، التعاملات على تراجع، وهبط المؤشر الرئيسى بنسبة %0.23 ليصل إلى 17411 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.06 ليسجل 866 نقطة.
يشار إلى أن إعلان «جلوبال تليكوم القابضة»، عن قيام شركة فيون «المساهم الرئيسى»، بسحب عرض الشراء الإجبارى على أسهمها، مؤكدة أنه ليس لدى «فيون» نية فى أن تمضى بأى عرض شراء إجبارى آخر فى الوقت الحالى، مبررةً تلك الخطة على لسان نظيرتها نتيجة مرور الوقت دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء.
كانت شركة فيون هولدنجز بى فى، قامت فى نوفمبر الماضى بإيداع مشروع عرض شراء إجبارى لعدد 1،997،639،608 سهم تمثل %42.31 من رأس مال شركة جلوبال، وبلغ سعر عرض الشراء 7.9 جنيه للسهم الواحد، وعلى إثر هذا تراجع السهم من مستويات 6.55 جنيه ليصل إلى 5.38 جنيه بتراجع %18 خلال الأسبوع المنقضى.
تباين أداء الصناديق المتوازنة ليصعد «مصر الخير المتوازن» على رأس القائمة، وهيمن التراجع على أداء البقية ليعتلى صندوق «البنك اﻷهلى اﻷول» الصناديق المتراجعة، كما هيمن التباين أيضًا على أداء صناديق اﻷسهم ما بين التراجع والصعود والثبات.
تمكنت «النقدية والدخل الثابت» من تحقيق ارتفاعات جماعية، بينما تبادين أداء «اﻹسلامية» مع استقرار أداء تحديد اﻷصول وضمان رأس المال.
تراجعت قيم التداول بالبورصة لتسجل 11.7 مليار جنيه مقارنة 12.4 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى، فيما ظل رأس المال السوقى ثابتًا بقيمة 973 مليار جنيه.
تصاعدت مؤخرًا حدة الأزمة بين أمريكا والصين، عقب فرض اﻷخيرة %25 رسومًا جمركية على 106 بضائع أمريكية، بعد ساعات من نشر واشنطن قائمة بنحو 1300 منتج صينى تعتزم فرض جمارك إضافية عليها.
مصر الخير يتصدر المتوازنة
تصدر صندوق "مصر الخير المتوازن"، قائمة الصناديق المتوازنة خلال الأسبوع الماضى ليصعد %1.42 بقيمة 24.31 جنيه للوثيقة مقارنة 23.97 جنيه للوثيقة الأسبوع قبل الماضى، تلاه "بنك مصر اﻷول" %0.65 لتصل وثيقته 230.55 جنيه مقارنة 229.05 جنيه.
فى الترتيب الثالث جاء صندوق "بنك التنمية والائتمان الزراعى – الماسي"، %0.18 بقيمة 268.02 جنيه مقارنة 267.53 جنيه.
سيطر التراجع على أداء الباقية، إذ تراجع صندوق "البنك اﻷهلى الأول" %0.67 بقيمة 46.13 جنيه للوثيقة، مقارنة 46.44 للوثيقة الأسبوع قبل الماضى، وتراجع "كريدى أجريكول الرابع -الثقة" %0.87 لتصل قيمة وثيقته إلى 263.49 جنيه مقارنة 265.80 جنيه.
التباين يهيمن على الأسهم
نجح صندوق "التجارى الدولى الثانى – استثمار"، فى اقتناص صدارة صناديق اﻷسهم خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، بنسبة صعود %2.41 بقيمة 230.35 جنيه مقارنة 224.94 جنيه، تلاه صندوق "البنك العربى اﻷفريقى الدولى - شيلد" بارتفاع %1.55 بقيمة 265.92 جنيه للوثيقة مقارنة 261.85 جنيه.
فى الترتيب الثالث جاء صندوق "قناة السويس – الأجيال" بنسبة %1.34 بقيمة 18.08 جنيه مقارنة 17.84 جنيه، ثم صندوق "بنك مصر الثاني" %0.88 لتسجل وثيقته 129.02 جنيه مقارنة 127.9 جنيه، ثم "صندوق "بنك مصر الثالث" بنسبة %0.66 لتصل قيمة الوثيقة إلى 972.73 جنيه مقارنة 966.36 جنيه.
فى المركز السادس جاء صندوق "المجموعة العربية المصرية للتأمين" بقيمة %0.46 بقيمة 388.22 جنيه مقارنة 386.44 جنيه، تلاه صندوق "بنك التعمير والإسكان – تعمير" بنسبة %0.40 لتصل الوثيقة لقيمة 268.94 جنيه مقارنة 267.87 جنيه.
توالت الارتفاعات الطفيفة من الترتيب الثامن وحتى الثالث عشر بنسب تراوحت ما بين %0.25 وحتى %0.06، لتأتى الصناديق بالترتيب على النحو التالى أولاً صندوق المصرى الخليجى ثم صندوق "البنك المصرى لتنمية الصادرات -الخبير" تلاه صندوق "البنك اﻷهلى الثالث" ثم "بنك اﻹسكندرية"، ثم "بنك القاهرة" ثم "كريدى أجريكول اﻷول" وأخيرًا صندوق "كريدى أجريكول الثاني".
سيطر الثبات على أداء صندوق «مصر المستقبل» لتظل وثيقته عند نفس المستوى بقيمة 31.01 جنيه.
هيمن التراجع على أداء 3 صناديق، تصدرها صندوق «البنك اﻷهلى الثانى» %0.77 بقيمة 82.79 جنيه مقارنة 83.43 جنيه، تلاه صندوق «البنك اﻷهلى الخامس» %0.58 لتسجل وثيقته 13.81 جنيه مقارنة 13.89 جنيه، أخيرا صندوق «قناة السويس» بنسبة %0.02 لتصل 628.62 جنيه مقارنة 628.73 جنيه.
الارتفاعات الطفيفة تسيطر على «النقدية»
أحكمت الارتفاعات الطفيفة قبضتها على أداء الصناديق النقدية خلال الأسبوع الماضى، ليتصدر صندوق "التجارى الدولى – أصول" بنسبة %0.36 بقيمة 326.03 جنيه مقارنة 324.86 جنيه، تلاه "البنك اﻷهلى الرابع" %0.35 عند 259.9 جنيه مقارنة 259 جنيهًا.
أحرز 8 صناديق نسبة الصعود تجاه %0.34 وجاءت كالتالى صندوق "بنك القاهرة النقدى التالي" بقية وثيقة 22.82 جنيه مقارنة 22.74 جنيه، وصندوق "بنك تنمية الصادرات – يومي" بقيمة 283.89 جنيه مقارنة 282.93 جنيه.
جاء صندوق «بنك مصر النقدى» من بينهما بقيمة 34.86 جنيه مقارنة 34.74 جنيه، تلاه «كريدى أجريكول الثالث» بقيمة وثيقة بلغت 1038.81 جنيه مقارنة 1035.28 جنيه، تلاه صندوق «بنك اتش اس بى سى» بقيمة وثيقة 234.01 جنيه مقارنة 233.21 جنيه.
ثم بنك صندوق «بنك قطر اﻷهلى الوطنى - ثمار» بقيمة 289.11 جنيه للوثيقة مقارنة 288.14 جنيه للوثيقة، ثم صندوق «بنك اﻹسكندرية النقدى» بقيمة 30.16 جنيه للوثيقة مقارنة 30.05 جنيه للوثيقة، وأخيرًا صندوق «بنك عودة النقدى» بقيمة وثيقة 23.17 جنيه مقارنة 23 جنيهًا.
فى إطار آخر احتلت 4 صناديق نسبة الصعود التالية بنحو %0.33 وهم كالتالى صندوق «بنك أبو ظبى الوطنى» ثم «البنك العربى اﻷفريقى-جمان» ثم «بنك التعمير والإسكان- موارد»، وأخيرًا صندوق «بنك التنمية والائتمان الزراعى – حصاد»، ثم صندوقى «البنك اﻷهلى الكويتى النقدى» و«البنك المصرى الخليجى - ثراء» بنسبة %0.31.
على صناديق الدخل الثابت، فقد سجلت جميعها ارتفاعًا تصدره صندوق «التجارى الدولى ثبات» %0.44 لتبلغ قيمة الوثيقة 208.37 جنيه مقارنة 207.46 جنيه، تلاه صندوق «العربى اﻷفريقى الدولى- جذور» %0.33 لتسجل وثيقته 18.33 جنيه مقارنة 18.27 جنيه، وأخيرًا صندوق "البنك العقارى المصرى العربى – المصري" بنحو %0.26 بقيمة وثيقة 166.63 جنيه مقارنة 166.20 جنيه.
«بنك مصر الرابع» على قمة اﻹسلامية
جاء صندوق "بنك مصر الرابع" على قمة الصناديق اﻹسلامية الصاعدة، بنسبة %0.13 لتسجل وثيقته قيمة 144.28 جنيه مقارنة 144.09 جنيه، تلاه صندوق "البنك اﻷهلى المصرى وبنك البركة – بشائر" %0.12 بقيمة 92.08 جنيه مقارنة 91.95 جنيه، ثم صندوق "سنابل" %0.01 179.89 جنيه مقارنة 179.88 جنيه.
هيمن التراجع على أداء البقية ليحتل صندوق «فيصل اﻹسلامى» بنسبة الهبوط اﻷكبر %1.16 بوثيقة قيمتها 152.1 جنيه مقارنة 153.89 جنيه، تلاه صندوق "بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى (أمان) %0.61 عند 120.39 جنيه مقارنة 121.13 جنيه، تلاه صندوق "بنك التنمية والائتمان الزراعى – الوفاق" بقيمة وثيقة 20.86 جنيه مقارنة 20.87 جنيه وأخيرًا صندوق "بنك البركة مصر" %0.01 لتصل وثيقته 141.26 جنيه مقارنة 141.27 جنيه.
على صعيد الصناديق اﻹسلامية النقدية فقد سجل صندوق «أبو ظبى الإسلامى النقدى» بنسبة %0.14 لتصل قيمة وثيقته 140.45 جنيه مقارنة 140.25 جنيه، فيما تراجع أداء النقدية اﻹسلامية ليسجل صندوق «بنك البركة مصر المتوازن» هبوط بنسبة %0.58 بقيمة وثيقة 112.13 جنيه مقارنة 112.78 جنيه، تلاه "بنك عودة المتوازن (ازدهار) % 0.41 بقيمة وثيقة 195.07 جنيه مقارنة 195.87 جنيه.
أداء مستقر لتحديد اﻷصول
استقر أداء صناديق تحديد اﻷصول إذ صعد صندوق «بنك تنمية الصادرات – كنوز» %0.62 ليسجل 217.36 جنيه للوثيقة مقارنة 216.03 جنيه، تلاه صندوق "بنك الشركة المصرفية العربية 1" %0.48 لتصل إلى 244.14 جنيه للوثيقة مقارنة 242.98 جنيه، وأخيرًا صندوق "بنك الشركة المصرفية العربية 2" 829.82 جنيه للوثيقة مقارنة 826.19 جنيه.
صعدت أيضًا صناديق ضمان رأس المال ليسجل صندوق «العربى اﻹفريقى - جارد» صعودًا %0.74 بقيمة 12.48 جنيه للوثيقة مقارنة 12.39 جنيه للوثيقة، ثم صندوق «بنك مصر التراكمى - صندوق العمر» بنسبة %0.23 عند 487.98 جنيه للوثيقة مقارنة 486.85 جنيه.
تباين أداء صناديق العملة اﻷجنبيه، إذ ارتفع أداء صندوق «مصر النقدى – دولار» %0.04 بقيمة 11.48 جنيه مقارنة 11.48 جنيه، بينما ظل أداء «مصر النقدى – اليورو» ثابتًا بقيمة 10.96 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد صناديق الدخل المتنوع صعد صندوق «بنك الشركة المصرفية العربية 3 الرابح» بـ %0٫29 بقيمة وثيقة 153٫64 جنيه مقارنة بـ153٫19 جنيه
- تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.
- يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:
أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.
ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.
ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)
- تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1
ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.
- يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.
- يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.
- نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا