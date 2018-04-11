الجارحي: إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال 2018-2019

الجارحى 6

رويترز



صرح عمرو الجارحي، وزير المالية، لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار، تصل قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2018-2019 -التي تبدأ في يوليو.



كانت مصر جمعت هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات، و12 عامًا عند 4.75 و5.625% على الترتيب.



وفي إطار مسعى لسد عجز الميزانية وتعزيز حيازاتها الدولارية باعت مصر سندات دولارية بـ4 مليارات دولار في فبراير.