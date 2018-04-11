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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
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بنـــوك

الجارحي: إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال 2018-2019

الجارحى 6
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رويترز

صرح عمرو الجارحي، وزير المالية، لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار، تصل قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2018-2019 -التي تبدأ في يوليو.

كانت مصر جمعت هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات، و12 عامًا عند 4.75 و5.625% على الترتيب.

وفي إطار مسعى لسد عجز الميزانية وتعزيز حيازاتها الدولارية باعت مصر سندات دولارية بـ4 مليارات دولار في فبراير.
وزارة المالية
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