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الجارحي: إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال 2018-2019
الأربعاء 11 أبريل 2018 02:19 م
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الجارحى 6
رويترز
صرح عمرو الجارحي، وزير المالية، لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، بأن مصر تستهدف إصدار سندات دولية مقومة بالدولار، تصل قيمتها بين 6 و7 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2018-2019 -التي تبدأ في يوليو.
كانت مصر جمعت هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات، و12 عامًا عند 4.75 و5.625% على الترتيب.
وفي إطار مسعى لسد عجز الميزانية وتعزيز حيازاتها الدولارية باعت مصر سندات دولارية بـ4 مليارات دولار في فبراير.
وزارة المالية
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