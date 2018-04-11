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اقتصاد وأسواق
أخيرًا.. الحكومة تعلن 600 جنيه حدا أقصى لسعر أردب القمح
الأربعاء 11 أبريل 2018 02:16 م
القمح
أخر الأخبار
القمح
محمد مجدي ,الصاوي أحمد
أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء أسعار توريد القمح المحلي من المزارعين، خلال الموسم الذي يبدأ يوم 15 أبريل الجاري، وينتهي في 15 يوليو المقبل.
وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للأردب و585 جنيها للأردب درجة النقاوة 22، موضحاً أن تأخير إعلان السعر جاء لعدم الضرر بالفلاح، كما أن استلام المبالغ اللازمة يكون خلال 48 ساعة.
يشار إلى أنه في موسم توريد القمح المحلي العام الماضي، كان يبلغ سعر شراء القمح من المزارعين ما بين 555-575 للأردب (الطن يعادل 6,6 أردب) ، بحسب درجة نقاوته.
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