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الشيخ الرئيس ابن سينا (1)
الأربعاء 11 أبريل 2018 02:09 م
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كتب الأستاذ العقاد فى الفلسفة الإسلامية عن اثنين من أعلامها: الشيخ الرئيس ابن سينا، وابن رشد، وتمنى أن يكتب عن الغزالى ولم يمهله العمر، وإن كان قد ألقى عنه محاضرةً قيّمة نشرت كاملة فى المجلد/9 من المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد بيروت ط 1 1978، فضلاً عن كتابه «رجعة أبى العلاء» الذى تناولناه بالمجلد الأول، وكتب غير ذلك من الموضوعات الفلسفية أو الفكرية التى برزت فى الفكر العربى، ككتابه عن إبليس (1958)، وعن جحا الضاحك المضحك (1956).. هذا إلى درّته التى تناولناها بالمجلد الأول «الله. بحث فى نشأة العقيدة الإلهية» (1947)، و«الفلسفة القرآنية» (1947) الذى تناولناه فى المجلد الثانى الذى تضمن أيضًا كتابه «الإنسان فى القرآن الكريم، وفى مذاهب الفكر»، وكتابه «عن الديمقراطية فى الإسلام»، ودرّته «التفكير فريضة إسلامية».
الشيخ الرئيس
تزامن صدور هذا الكتاب سنة 1946 مع صدور كتاب أثر العرب فى الحضارة الأوروبية الذى عرضنا له بالمجلد الثانى للمدينة. وأول ما صدر كتاب «الشيخ الرئيس ابن سينا» كان عن دار المعارف فى سلسلة اقرأ العدد /46، وصدرت طبعته الثانية فى يونيو 1967، وأعيد نشره بالمجلد التاسع للمجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد بيروت ط 1 1978.
الدولة والفلسفة
بهذا الفصل استهل الأستاذ العقاد كتابه عن ابن سينا، والدولة التى يعنيها هى الدولة السامانية بخراسان حيث كانت نشأة ابن سيناء. وكانت خراسان وأقاليم فارس جميعًا مستقلة فى ذلك العصر عن الخليفة العباسى ببغداد. يحكمها الأمراء المتغلبون عليها، ولا يدينون لخليفة بنى العباس بغير الخطبة باسمه على المنابر فى صلوات الجُمع والأعياد.
ولم تكن خطبتهم باسم الخليفة العباسى إقرارًا بحقه فى الخلافة، فقد كان أكثرهم يؤمنون بحق العلويين ويتشيعون لأئمتهم المستورين تقية.
خطبوا للخلفاء العباسيين لأن الأمراء كانوا أضعف من أن يجمعوا بين الحكم الفعلى وبين سلطان الخلافة الاسمية، ومن أمثلة ذلك أن «أحمد بن بويه» عاهد الخليفة المستكفى العباسى على تقسيم الأمر بينهما. للمستكفى لقب الخليفة، ولابن بويه لقب السلطان.
وقد هََمَّ ابن بويه بانتزاع الخلافة أيضًا من العباسيين وإسنادها إلى العلويين، ولكن بعض الدهاة نصحوه بأن الأمر بيده مع الخليفة العباسى، وأنه لو أمر الناس بقتله لقتلوه، أما إذا أقام علويًّا على الخلافة كان معه، ولو أمر الخليفة العلوى بقتله لاستحل أشياعه دمه وقتلوه.
ولما تولى الطاهريون أمر خراسان من قبل المأمون إبان مجد الدولة العباسية، كانت مصالحهم مع العباسيين، وقلوبهم مع العلويين.
وقد نشأت الدولة السامانية فى ظل الدولة الطاهرية، وولد ابن سينا فى ظلها بعد نيف ومائة سنة من نشأتها.
وقد كان الأمراء السامانيون يقاتلون العلوييين فى طبرستان وما جاورها مثلما كان يقاتلهم الطاهريون وبنو بويه فى بعض المواقف السياسية، ولكنهم كانوا يعلمون ومن عاصرهم من أمراء فارس أن رعاياهم يدينون بالولاء للعلويين ويرحبون بدعوتهم فى كل مكان، ولا سيما وراء النهر وخراسان، ولم تمنعهم كراهتهم للغلاة من الباطنية أن يصمدوا على ولائهم للعلويين.
ومتى ذُكِرَتْ الدعوة العلوية ذُكِرَ معها مباحث النظر ومذاهب الفلسفة ومدارس الحكمة والتصوف وكذا كل دراسة يُستعان بها على إنكار الظاهر المكشوف وتعزيز الباطن المستور.
وكانت الفلسفة بفروعها المختلفة فيما يورد الأستاذ العقاد قد امتزجت بالسياسة وعلى الخصوص فى مسألة الخلافة والملك والإمامة.
وليس محض صدفة أن الفارابى كتب فيما بين القرن الثانى والقرن الثالث الهجرى يصف الإمام الصالح على سنة الفلاسفة فيجعله من الأتقياء المُعْرِضين العازفين عن المادة المُقْبِلين على لَذَّات الروح.
وعلى رأى الفارابى كان إخوان الصفا فيما فصلوه برسائلهم، وهى صريحة فى الدعوة إلى آل البيت.
وعلى ذلك فإن انتشار المباحث الفلسفية لم يكن مستغربًا على الخصوص فى عصر نشأة ابن سينا وفيما وراء النهر وخراسان، لأن الدعوة العلوية كانت قوية فى تلك الأطراف النائية، لأن الفلسفة لذة عقلية، وكان هذا المطلب يستمد قوته من قوة الأشواق العقلية وقوة المساعى السياسية وقوة الإيمان بالدين.
الفلاسفة المشرقيون والشيعة
من الملحوظ أن كبار الفلاسفة المشرقيين كانوا جميعًا من أنصار الشيعة. فقد كان جد الكندى الأشعث بن قيس من أشياع الإمام علىّ وشهد معه صفين، وكانت قبيلة كندة كلها من خصوم الأمويين وشيعة الهاشميين.أما الفارابى فقد جمع بين التشيع والتصوف وأوى إلى دولة بنى حمدان المتعصبة لآل البيت.
أما ابن سينا فقد كانت نشأته بين الإسماعيليين، ويدل اسمه على نسب عريق فى نصرة آل علىّ، فاسمه هو: أبو علىّ الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علىّ.
بل وكان البيت الذى ولد فيه ابن سينا مركزًا من مراكز الدعوة الإسماعيلية والمباحث الفلسفية.
وما من أمير أو وزير أو صاحب شأن يُذكر فى ترجمة ابن سينا، إلاَّ وذكر أنه يقتنى مكتبة عامرة بأسفار العلم والحكمة، أو أنه من محبى هذه العلوم، ويعنون بها علوم المنطق والنظر والدراسات الفكرية فيما وراء الطبيعة.
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