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طاقة
8.7 مليون وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعي بنهاية يونيو
الأربعاء 11 أبريل 2018 02:07 م
تركيب الغاز في المنازل
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تركيب الغاز في المنازل
نسمة بيومي
علمت «المال» أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تستهدف زيادة العدد الإجمالى للوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعى لتصل بنهاية العام المالى الجارى إلى 8.7 مليون وحدة تقريبًا، وذلك منذ بدء النشاط عام 1981.
قال مصدر مطلع إن الشركات العاملة بمجال توصيل الغاز تعمل حاليًا بشكل مكثف للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لنحو 600 ألف وحدة سكنية باستثمارات مليارى جنيه، مقابل 580 ألفا تم التوصيل إليها خلال العام المالى السابق 2016/2017.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعطى توجيهاته مؤخرا بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1.350 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى، وإحلاله محل البوتاجاز، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ولفت المصدر الى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم إعطاؤها ضمن البرنامج القومى لتوصيل الغاز لجميع محافظات الجمهورية، موضحا أن هناك تحديات تواجه الشركات العاملة فى هذا المجال تؤثر على معدلات التوصيل، أبرزها ارتفاع تكاليف المهمات والخامات المستخدمة، خاصة بعد قرارات تحرير سعر الصرف، وكذلك عدم إمكانية التوصيل للعقارات المخالفة أو المناطق غير الصالحة من الناحية الفنية، نتيجة عدم توافر شروط الأمان والسلامة المطلوبة.
ونفى المصدر أن يكون قرار زيادة قيمة توصيل الغاز بنحو 800 جنيه فى الوحدة السكنية قد أثر سلبا على معدلات التوصيل المستهدفة خلال العام المالى الجارى.
وكانت شركة «إيجاس» قد أعلنت زيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعى لعملاء المنازل بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل، لتصبح 1800 جنيه للعميل، على أن تتحمل الشركة القابضة «إيجاس» قيمة هذه الزيادة، اعتبارا من الأول من يوليو 2017، دون أى زيادة جديدة فى التكلفة على العملاء.
وأكد المصدر أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، سيخفض من فاتورة استيراد البوتاجاز من الخارج، لا سيما أنه يتم استيراد نحو %50 من جملة استهلاك السوق المحلية من الخارج.
وتتجاوز جملة استهلاك البوتاجاز فى السوق المحلية نحو 4 ملايين طن سنويا، يتم استيراد %50 منها تقريبا من عدة دول أبرزها السعودية، والجزائر، بقيمة تتجاوز 120 مليون دولار شهريًا.
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