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طاقة
البحيرة للتوزيع تطرح 7 مناقصات لتوريد مهمات كهربائية
الأربعاء 11 أبريل 2018 01:56 م
محمد شاكر 555669
أخر الأخبار
محمد شاكر 555669
عمر سالم
طرحت البحيرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، 7 مناقصات على الشركات المحلية لتوريد مهمات، على أن تتلقى العروض، خلال الشهر الجارى.
قال مصدر مسئول فى الشركة لـ«المال»، إن المناقصة الأولى تتضمن توريد كابلات جهد متوسط لصالح الشركة، وتصل ثمن كراسة الشروط الخاصة بها إلى 20 ألف جنيه، ومن المقرر تلقى عروضها خلال أيام، وتضم المناقصة الثانية توريد كابلات جهد منخفض وتصل ثمن كراسة الشروط إلى 500 جنيه، وتلقى العروض خلال أيام.
أضاف المصدر أن المناقصة الثالثة تتضمن القيام بأعمال الصيانة الخاصة بتأمين خزانات السولار، لمحطة كهرباء سيوة، وتصل كراسة الشروط إلى 600 جنيه، لافتاً إلى أن المناقصة الرابعة تضم توريد بارات نحاس أحمر، وتصل قيمة كراسة الشروط إلى 600 جنيه.
وأشار إلى أن المناقصة الخامسة تنص على توريد ماكينة ترشيح الزيت للمحولات، وتلقى العروض خلال أيام، كما تنص المناقصة السادسة على توريد عدادات ثلاثية 5 أمبير / 110 فولت بنظام المظروفين، وتلقى العروض غداً، الخميس، وأخيراً المناقصة السابعة وتنص على توريد عدادات ثلاثية 5/100 أمبير – 380 فولت ذات الكارت المدفوع مسبقاً وتصل كراسة الشروط إلى 2000 جنيه، وتلقى العروض منتصف الشهر الجارى.
واستطاعت الشركة تركيب 172 ألف عداد بكارت، من إجمالى 2.3 مليون مشترك، كما تعمل بكامل طاقتها حتى تستبدل جميع العدادات، لتصبح بكارت مسبوق الدفع.
وخصصت الشركة القابضة لكهرباء مصر 1.7 مليار جنيه، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، من إجمالى قروض تصل إلى 19 مليارا كانت قد حصلت عليها أغسطس الماضى من بنكى الأهلى ومصر.
تمتلك شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، شبكة توزيع من أكبر الشبكات على مستوى الجمهورية، تمتد باتساع محافظة البحيرة، ومدينة السادات، ومركز الخطاطبة، بمحافظة المنوفية، ومحافظة مطروح، وعلى طول الساحل الشمالى حتى السلوم.
ويبلغ عدد المشتركين بالطاقة الكهربائية 1.5 مليون مشترك على الجهدين المتوسط والمنخفض.
وأشار محمد سطوحى، رئيس شركة البحيرة للتوزيع، إلى أن الانتهاء من صرف 50 مليون جنيه، من إجمالى 60 مليوناً، لتحويل الكابلات والشبكات الهوائية إلى أرضية، عبر شركات محلية، منها ألماكو، وإيجيماك، التى تورد 100 كشك كهرباء لصالح الشركة، من أجل تحسين الشبكة الكهربائية استعداداً للصيف المقبل.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن خطة نقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية المطلوب بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة بمليار جنيه للمرحلة الأولى.
وتستهدف الوزارة من الخطة الحالية تغيير 2481 كلم، على مستوى الجمهورية من كابلات هوائية إلى أرضية، أو مدفونة، وتنتهى المرحلة الأولى من المشروع العام المالى الحالى.
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