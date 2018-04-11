3 لجان تمهد للتأمين على طلاب المدارس والجامعات

وزارة التربية والتعليم المصرية

الشاذلى جمعة:



شكلت وزارتا التعليم والتعليم العالى، ومشيخة الأزهر، ثلاث لجان متخصصة، لوضع النظم الأساسية لتأسيس 3 صناديق للتأمين على 24 مليون طالب فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى والمعاهد والكليات الأزهرية.



وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن اللجنة المشكلة من مشيخة الأزهر، برئاسة أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، انتهت من إعداد النظام الأساسى لصندوق التأمين على 2.5 مليون طالب فى المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر.



وأكد - فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أنه سوف يتم التأمين على الطلاب الأزهريين، عبر صندوق خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، من دون الحاجة إلى تعديل تشريعى، كما سيتم تسجيله لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، التى تتولى الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى مصر.

وأضاف أن الخبير الإكتوارى، يضع حاليا الحسابات الخاصة بمبلغ التأمين الذى يتم صرفه عند وقوع الخطر على المؤمن عليه، وكذلك القسط التأمينى الذى يسدده الطلاب، تمهيدا لاعتماد الدراسة الإكتوارية والنظام الأساسى من مشيخة الأزهر، وإرساله إلى مجلس الوزراء.



ويغطى التأمين على الطلاب أخطار الوفاة والعجز الكلى والجزئى الذى يمكن أن يتعرضوا له أثناء التواجد بالمدرسة وأثناء الذهاب والإياب إليها، وكذلك الرحلات والعلاج نتيجة حادث، ومصاريف الجنازة.



وكشف «عبدالمعطى» أن التغطية التأمينية متاحة حاليا لنحو19 مليون طالب بالتعليم الأساسى، بمبلغ تأمين 20 ألف جنيه فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم، مقابل قسط جنيهين سنويا، عبر ادارة بوزارة التربية والتعليم، وسيتم دمجهم فى صندوق التأمين الخاص، المستهدف تأسيسه وزيادة مبلغ التعويض، وبالتالى زيادة القسط التأمينى.



وتابع أن نحو 2،5 مليون طالب بالتعليم العالى ستشملهم التغطية التأمينية للصندوق الخاص بالوزارة، الجارى تأسيسه.

ويقصد بصندوق التأمين الخاص، كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أى صلة اجتماعية أخرى، تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية، أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، وفقا لما يحدده النظام الأساسى للصندوق، والذى تعتمده “الرقابة المالية”، مقابل اشتراكات يسددها أعضاء الصندوق.



