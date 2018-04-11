مصدر حكومي: انعكاس تراجع التضخم على الأسعار مرهون بالإنتاج

مها أبو ودن وسمر السيد

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الثلاثاء، استمرار تراجع معدل التضخم السنوى لشهر مارس الماضى ليسجل %13.1، مقابل %32.5 للشهـــر المماثل لعام 2017، و%14.3 لفبراير الماضى.





وعلى المستوى الشهرى، قال الجهاز - فى بيان أمس، إن الرقـم القيـاسـى العــام لأسعــار المستهلكين، لإجمــالـى الجمهوريـة بلغ 269.8 لشهـر مارس، مسجـلاً ارتفاعا %1.0 عـن فبراير 2018.





وأرجع هــذا الارتفاع إلى زيادة أسعـــار الخضراوات %3.9، واللحوم والدواجن %1.6، والأسماك والمأكولات البحرية %5.2، والفاكهة %1.8، بالإضافة إلى ارتفاع مجمـوعة شراء المركبات %1.0، والرحلات السياحية المنظمة %5.2.





وتوقع مصدر فى وزارة المالية، استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، غير أنه استبعد أن تصل إلى عام 2010، إلا مع نهايات عام 2019.





وقال إن انعكاس انخفاض معدلات التضخم على الأسعار فى السوق، مرهون بعدة عوامل، أهمها زيادة معدلات الإنتاج، وإلا سيظل انحسار معدل المجرد انحسار قياسى، نزولا من المعدلات التى بلغت ذروتها على خلفية الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.





وأكدت د. يمن الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، أن السوق تحتاج إلى مزيد من الانضباط، خاصةً وأن هناك ارتفاعات غير مبررة فى أسعار بعض المنتجات، مضيفةً أن وصول أسعار كرتونة البيض إلى 40 - 50 جنيها، حاليا يدل على ضرورة تحقيق كفاءة أكثر فى الرقابة على الأسواق.





وأضافت أن جهاز حماية المستهلك، كان قد حول بعض المنتجين إلى جهاز حماية المنافسة غير أنه لم يتم إعلان نتائج ذلك إلى الآن.





وأكدت ريهام الدسوقى، المحللة الاقتصادية، أنها كانت تتوقع انخفاض معدلات التضخم إلى %13.1، مع تغير شهرى بنسبة %1 بسبب العوامل الموسمية (عيد الفصح والطلب قبل رمضان)، وإلا كانت معدلات التضخم، ستقل عن تلك المعدلات.





وتوقعت أن يستمر المستوى عند -11 %12 حتى الربع الرابع من العام الجارى، مشيرة إلى أن الوصول إلى مستوى الرقم واحد « أقل من %10 « غير متوقع، حتى أواخر عام 2019 اعتمادا على قوة الطلب.





وقالت إنها تتوقع حدوث ارتفاع فى أسعار الطاقة قريبا (نهاية شهر يونيو المقبل، على أقصى تقدير)، إلى جانب ارتفاع تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وأسعار الكهرباء والماء فى يوليو المقبل، مشيرة إلى أن هذه الارتفاعات لن تؤثر على التضخم كثيرًا، بسبب التأثير القوى لسنة الأساس.





وحسب البيان الصحفى الصادرعن جهاز الإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا %1.7 مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الخضـراوات بنسبة %3.9 واللحوم والدواجن %1.6 والأسماك والمأكولات البحرية %5.2 والفاكهة %1.8 والثقافة والترفيه %3.3 والسلع والخدمات المتنوعة بـ %0.04 نتيجة صعود الذهب بنسبة %0.5.، والنقل والمواصلات %0.2 لزيادة أسعار شراء المركبات وخدمات النقل.





وسجل قسم الطعام والمشروبات خلال مارس الماضى، مقـارنـــة بنظيره فى 2017 ارتفاعا على أساس سنوى بنسبة %11.5 إذ زادت الخضراوات بنسبة %14.2 والألبان والجبن والبيض %20.6 واللحوم والدواجن %8.5 لتساهم بمقدار 1.26 فى معدل التغير السنوى، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة %19.0 على الرغم من تراجع أسعار الدواجن بنسبة - %7.7.





وكان بنك الاستثمار فاروس، قد توقع فى تقرير صادر فى ديسمبر الماضى، انخفاض متوسط معدل التضخم إلى %16.6 سنويًا فى 2019/2018 و%13.3 فى 2019/ 2020 لأسباب أرجعها إلى سياسة التشديد النقدى الحالية، وتحسن فجوة الإنتاج واستقرار معدل الطلب الكلى.



