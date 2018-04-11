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اقتصاد وأسواق
العودة لسوق السندات الدولية نهاية العام أو بداية 2019
الأربعاء 11 أبريل 2018 01:42 م
عمرو الجارحي ، وزير المالية
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عمرو الجارحي ، وزير المالية
مها أبوودن:
كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن زيادة حجم طلبات الشراء على سندات اليورو التى طرحتها مصر مؤخرا نجح فى تقليل سعر الفائدة الذى افتتحت عليه جلسة الطرح بنحو 30 نقطة مئوية.
وطرحت الحكومة سندات مقومة باليورو فى الأسواق الدولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين أجل 8 و12 سنة بسعر عائد %4.75، %5.625 على التوالى، فى طرح يعد الأول من نوعه فى تاريخ الموازنات المصرية.
وقالت وزارة المالية فى بيان مساء أمس الأول إن التغطية بلغت 3.8 مرة بطلبات شراء بنحو 7.5 مليار يورو بمشاركة 350 مستثمرا من 35 دولة من 5 قارات مختلفة.
وأضاف وزير المالية، لـ«المال»، أن أسعار العائد على سندات اليورو تعد جيدة جدًا، وأقل من أسعار الفائدة لطروحات أجرتها دول من نفس التصنيف الائتمانى الخاص بمصر مثل السنغال وكوت ديفوار.
وقال الوزير إن ممثلى الحكومة فى الجولة الترويجية الخاصة بالطرح، لمسوا تقديرا كبيرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، كما تعكس كثرة طلبات الشراء ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المحلى.
وكشف الجارحى أن الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى تمت تغطيتها بالكامل، ولا توجد حاجة إلى المزيد من الطروحات الدولية قبل يوليو القادم، مؤكدا أن العودة لسوق السندات الدولية بإصدار آخر سواء دولاريا أو باليورو، ستكون نهاية 2018 او بدايات 2019.
من جانبه قال يوسف بشاى، مصرفى أول ببنك بى إن بى باريبا أحد البنوك المشتركة فى إدارة طرح سندات اليورو إن الطرح تم فى لندن موضحاً أن سعر العائد تنافسى للغاية إذا ما تمت مقارنته بطروحات سيادية سيادية لدول أخرى تمت فى توقيتات قريبة من الطرح المصرى، وتابع :يعتبر العائد على سندات اليورو أجل 8 سنوات هو الأقل لأى سندات مصرية صدرت فى وقت سابق.
وأرجع انخفاض العائد على الطرح المصرى، إلى أن أسعار الفائدة فى السوق الأوروبية، أقل منها فى السوق الأمريكية، بسبب قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى، وثقة المستثمرين، فيما تم وما تبقى منه.
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