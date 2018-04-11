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بورصة وشركات
الأخبار الإيجابية تدعم حركة أوراسكوم للتنمية مصر بالبورصة
الأربعاء 11 أبريل 2018 01:41 م
أصول أسهم
أخر الأخبار
أصول أسهم
- السهم يصعد 47% منذ بداية العام وحتى الفترة الحالية
- محلل: اتجاه عام صاعد للسهم مع مستهدف 39 جنيهًا خلال شهرين
أسماء السيد
سجل سهم "أوراسكوم للتنمية مصر"، صعودًا، منذ بداية العام وحتى الفترة الحالية، بنسبة 47% تحركًا من مستويات 23.77 جنيه وحتى 34.82 جنيه، بدعم من المشروعات الجديدة التى تتبانها الشركة مما يُثقل مكانتها.
وتوقع أحمد فهيم، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الشروق" لتداول اﻷوراق المالية، أن يواصل السهم ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة مدعومًا باﻷخبار الإيجابية عنها، وصولاً لمستويات 39 خلال شهرين، موضحًا بصفة عامة أن السهم في اتجاه عام صاعد.
ولفت إلى أن السهم يعتلي الأسهم السياحية بنسبة الصعود التى حُققت فيما يأتي كمرحلة تالية في القطاع العقاري، عقب "بالم هيلز" و"السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار -سوديك".
وأضاف فهيم، أن تحركات النشطة للشركة وطرحها العديد من المشروعات تُعد الداعم الأساسي.
وكشفت الشركة – أمس- عن عزمها إطلاق أولى مشاريعها السكنية في القاهرة، عن طريق دخولها في اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير 1,000 فدان غرب القاهرة، من خلال إنشاء شركة جديدة تحت اسم "اوراسكوم العقارية"، وعددًا من المشاريع من بينها مكادي هايتس على خليج مكادي بالبحر اﻷحمر.
وتمكنت الشركة بنهاية العام المنقضي التحول للربحية، وحققت ارباح بقيمة 392 مليون جنيه مقارنة بخسائر 499.5 مليون جنيه، وأعلنت بعدها عن توزيع نقدي على السهم بقيمة جنيه واحد لكل سهم.
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