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اتصالات وتكنولوجيا
بيزنس العلاقات العامة تحت قبة البرلمان
الأربعاء 11 أبريل 2018 01:37 م
البرلمان
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البرلمان
■ المجلس يوفر كتيبة مستشارين ودورات تدريبية للنواب
ياسمين فواز
يلجأ عدد من النواب حديثى العهد بالحياة البرلمانية إلى شركات العلاقات العامة لتحسين صورتهم أمام الرأى العام من خلال صياغة بيانات صحفية تحمل اسم النائب تعليقا على الأحداث والقضايا المهمة فى حين لا يعلم الأخير عنها شيئا.
ويرى البعض أن اللجوء إلى تلك الشركات هو أمر إيجابى، حال عدم توجيه النائب إلى اتجاهات بعينها، مؤكدين أن الأمر تحول إلى «بيزنس»، وأن كتيبة المستشارين والدورات التدريبية التى يوفرها البرلمان هى البديل المضمون عن تلك الشركات.
ووفقا للنائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فإن عددا من النواب حديثى العهد بالحياة النيابية يلجؤون إلى شركات العلاقات العامة لتصدير صورة إلى وسائل الإعلام بمواكبة الأحداث والتعليق عليها، مضيفا أنه فى حال حدوث ذلك فإنه يتوجب على النائب متابعة جميع البيانات الصادرة عنه ومراجعتها وعدم ترك الأمور دون رقابة.
وقال عبد الله إن متابعة النائب للتصريحات الصادرة عنه ضرورى للغاية حتى لا ينسب له أى تصريح يخدم مصالح أو توجهات تخدم فئة بعينها، لافتا إلى أن مجلس النواب يوفر كتيبة من المستشارين فى مختلف التخصصات لخدمة النائب على جميع المستويات الإعلامية والقانونية والتشريعية.
وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إلى إمكانية الاستعانة بهؤلاء المستشارين عند الرغبة فى التقدم بطلب إحاطة أو بيان عاجل أو مشروع قانون، إلى جانب بحث النائب فى مكتبة المجلس وسط سلسلة من المراجع التاريخية.
وأضاف أن المجلس يوفر أيضا دورات تدريبية برلمانية للنواب فى جميع المناحى التى تدعم وظيفته الرقابية والتشريعية، إلا أن تلك الدورات تعانى من ضعف الحضور بسبب انشغال النواب فى دوائرهم الانتخابية، ويرى أن مثل تلك الدورات تغنى عن لجوء النائب إلى شركات العلاقات العامة لكونها تزيد من معرفة النائب.
وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن تعامل النواب مع شركات العلاقات العامة أمر"إيجابي"، ويجب أن تكون قواعد التعامل مبينة على أساس أن النائب هو صاحب التصريح أو الاقتراح بمفرده.
وأوضح الجوهرى أن التعامل مع شركات العلاقات العامة يجب أن يكون على أساس أنها مجرد "وسيلة" وليس "أساس" ليحتفظ النائب بمكانته ويعبر بشكل حقيقى عن المواطنين.
وكشف مصدر برلمانى رفض ذكر اسمه، عن انتشار عدد من مندوبى العلاقات العامة فى صورة "صحفيين" أسفل قبة البرلمان لإقناع النواب ممن يجهلون العمل البرلمانى وكيفية كتابة التصريحات الإعلامية وتسويقها مقابل مبلغ شهرى.
وقال المصدر إن مندوب العلاقات العامة تحت مسمى «صحفى» فى البرلمان يتقاضى راتبا شهريا عن كل نائب من ألف إلى ألفين جنيه وأحيانا أكثر من ذلك، عن طريق ابتزاز النواب بتسويق تصريحاتهم وأعمالهم الذين يقومون بها إلى الرأى العام ويوافق كثير من النواب على ذلك لجهلم الشديد بكتابة هذه التصريحات؛ بسبب قلة وعيهم وخبراتهم فى التعامل مع وسائل الإعلام، ويفضلون دفع راتب شهرى مقابل تسويقهم وتلميعهم إعلاميا، ويستقطب المندوب ما يقرب من 10 نواب ليتقاضى بذلك راتبا شهريا تقريبا 20 ألف جنيه.
وأضاف أن هناك أشخاصا يعملون بشكل منفرد لحسابهم الشخصى، ويتقاضون تقريبا نفس الراتب أى ما يقرب من ألفين جنيه عن كل نائب، معتمدون على علاقاتهم الشخصية ببعض المواقع والصحف، إضافة إلى معرفتهم ببعض الإعلاميين والصحفيين، لتسويق تلك البيانات الصحفية الخاصة بنواب الشو الإعلامى عبر إيميلات الصحفيين والإعلاميين فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
وأوضح المصدر أن تسويق النائب إعلاميا أصبح «بيزنس» تحت قبة البرلمان، وكثير من مندوبى العلاقات العامة وممن يدعون أنهم صحفيون، يرهنون نشرهم أى أخبار مهمة للنائب أو تصريح نارى له أو حتى عمل جيد يقوم به النواب فى دائرتهم أو فى البرلمان بـ«المقابل المادى».
وأكد أن الأخطر من كل ذلك أن مندوبى العلاقات العامة يتطرقون أيضا إلى كتابة الكلمة التى يلقيها النائب خلال الجلسة العامة بالبرلمان، ويملى عليه موضوع الكلمة، ويقوم بتقديمها للموظفين المسئولين عن ترتيب أعداد النواب ممن مقرر لهم إلقاء الكلمة فى الجلسة، وذلك بالترتيب والأولوية بأسبقية التقديم.
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