الاستثمار تبحث مع الصناديق العربية الإسراع من تمويلات مشروعات سيناء

وزارة الاستثمار

المال – خاص:



اتفقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع رؤساء صناديق التمويل العربية، على توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التى يتم تنفيذها حاليا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التى تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.



جاء ذلك على هامش مشاركتها فى الاجتماع السنوى لمؤسسات التمويل العربية، المنعقد بالبحر الميت فى الأردن، والذى حضره عبد اللطيف الحمد، مدير الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ود. عبد الوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، ويوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودى للتنمية، وممثلين عن صندوق أبو ظبى للتنمية.



وأكد ممثلو الصناديق المشاركون، حرص مؤسساتهم على توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، باعتبار أن هذه المنطقة تمثل بعدا رئيسيا فى الأمن القومى المصرى والعربى، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذى يجرى تنفيذه حاليا.



واتفقت الوزيرة، مع رؤساء الصناديق العربية، خلال الاجتماع على تسريع وتيرة العمل، وإنهاء الإجراءات اللازمة لتكثيف عملية التنمية فى سيناء، وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ فى كل المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التى تمثل مرحلة جديدة، من مراحل تنمية أرض الفيروز.



وأكدت فى بيان أمس أن الحكومة تدعم التعاون مع مؤسسات التمويل العربية، وأنه يتم بصفة دائمة مراجعة إستراتيجية التعاون مع كل مؤسسة من تلك المؤسسات، بهدف ابتكار قنوات تعاون جديدة تساهم فى دعم الثقة فى المستقبل، وتنمية التعاون القائم حاليا.



وقالت إن الإصلاح الاقتصادى التى تنفذه الحكومة حاليا بتوجيهات القيادة السياسية، دفع باتجاه تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة إلى الجهود التى تمت من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا، من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والتى أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، الأمر الذى جعل من مصر وجهة مفضلة لرءوس الأموال الأجنبية.



وطرحت خلال الاجتماع، بحضور ممثلين عن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجموعة من المشروعات الجديدة التى يمكن للصناديق العربية المشاركة فى دعمها فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، باعتبار أن هذه المشروعات تمثل أولوية تنموية فى خطة الدولة، وهو ما رحبت به الصناديق العربية، وسيتم خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء ضخ التمويلات والمنح اللازمة لذلك.



فى سياق متصل، وافق مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى و الاجتماعى، على 3 منح بقيمة 825 دينار كويتى، بما يعادل 2.8 مليون دولار، وهى منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتى للإسهام فى تمويل مشروع تجهيز المكتبة البابوية المركزية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، ومنحة بقيمة 100 ألف دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس فى القاهرة، و منحة بقيمة 225 ألف دينار كويتى لدعم الأمن الغذائى فى عدد من الدول ضمنها مصر.



وكانت مصر والكويت، وقعت فى بداية اجتماعات الصناديق العربية على اتفاق لاستكمال تمويل مشروع إنشاء 5 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار أمريكى، و وقع الاتفاق سحر نصر، مع مدير الصندوق الكويتى للتنمية، وتتضمن زيادة فى قدرة المحطات لتكون 20 ألف م3/يوم لمحطة أبو زنيمة، و 15 ألف م3/يوم لمحطتى دهب ونويبع و 10 آلاف م3/يوم لمحطة رأس سدر.





